Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 февраля 2022: суточное число зараженных перевалило за четыре тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 4 067 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 февраля 2022 - заразились еще 1 295 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 4 067 пациентов. Общее число зараженных составило 249 480.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,9% – от 46 до 65 лет; 11,6% – от 66 до 79 лет; 3,5% – старше 80 лет; 17,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 192 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 22 человека.

За сутки выздоровели 1 249 зараженных. За все время от ковида вылечились 194 495 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 14 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 59 до 82 лет и пять мужчин в возрасте от 65 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 130 человек.

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