В Ростовской области двое детей родились с подтвержденным коронавирусом

Малышей приняли у женщин, которые заболели до родов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области с начала года двое детей родились с подтвержденным коронавирусом. Малышей приняли у женщин, которые заболели до родов. Об этом сообщил начальник управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

- В соответствии с протоколами у детей, рожденных от мам, имеющих инфекцию на момент родов, в обязательном порядке проводится ПЦР-тестирование. В этом году у двух новорожденных детей, выявлено это заболевание, - рассказал Сергей Тюрин.

Ранее в Ростове глава инфекционного госпиталя горбольницы №20 Максим Ткачев сообщил о первых госпитализированных новорожденных с коронавирусом. До этого стало известно об одном младенце с омикроном.

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