В Ростове впервые госпитализировали новорожденных с коронавирусом

Постковидный синдром у детей пока еще не изучен Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове-на-Дону впервые госпитализировали новорожденных с коронавирусом. Также под ударом оказались подростки. В день на лечение поступают по 5-6 детей, рассказал начальник инфекционного госпиталя горбольницы №20 Максим Ткачев. Специалиста цитирует портал vesti.ru.

- Хронические болезни, которые себя не проявляли, вылезают наружу. У нас несколько подростков, у которых впервые заметили сахарный диабет первого типа. Он или уже был, или на него не обращали внимание. Псориаз тоже часто обостряется. Если было одно-два пятнышка, а то на фоне коронавируса яркие проявления, высыпания, причем кожа шелушится, - добавил Максим Ткачев.

Медики отмечают, что легкая форма инфекции обычно сопровождается кашлем, насморком и температурой не выше 38 градусов. Юные пациенты выздоравливают после этого, но иногда такая форма инфекции может обернуться тяжелыми последствиями. При этом постковидный синдром у детей пока еще не изучен.

Эксперты уверены, что лучшей защитой от вируса сейчас остается вакцинация. К слову, в Ростовской области ее начали с 28 января. Прививают юношей и девушек от 12 до 17 лет включительно. Препарат - «Гам-КОВИД-Вак-М», это аналог «Спутника V», но его концентрация уменьшена в 5 раз.

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