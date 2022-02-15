Бункер с тоннелями и скрытыми ловушками построил ростовчанин в центре города

Создатель бункера говорит, что сооружение выдержит любую ЧС Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростове, в районе Ворошиловского моста, в одном из гаражных кооперативов есть настоящий бункер. Его создатель и владелец рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», зачем ему убежище и какие секреты оно хранит.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УБЕЖИЩЕ

Владимиру – чуть за сорок. Точный возраст и фамилию называть не хочет. А вот про бункер, который строит почти семь лет, рассказывает с удовольствием и даже с вдохновением.

Возводить универсальное убежище, которое, как утверждает собеседник, переживет всемирный потоп, ядерную войну и бомбежку, мужчина начал в 2015 году.

- Я сидел в тюрьме, а когда вышел, то очень быстро поругался с родственниками и оказался на улице. Какое-то время жил в коллекторе на Еременко. А потом взял себя в руки, нашел работу и начал строить себе бункер, - говорит ростовчанин.

Убежище обито металлом. Предоставлено героем публикации сайту "Авито"

За семь лет строительства у мужчины получился вагончик площадью шесть квадратных метров. В нем есть раковина, подъемная кровать и другая мебель. Отапливается помещение с помощью электрического камина.

В бункере - удобная кровать. Предоставлено героем публикации сайту "Авито"

- Электроснабжение у меня пока не автономное, но скоро это исправлю. С отоплением тоже подстраховался: есть водородная свеча и часть от вертолета - титановая трубка. В нее можно налить воды и подогреть этой свечкой, - продолжает владелец бункера.

СЕКРЕТЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Но самое интересно, пожалуй, находится под землей. Владимир вырыл несколько тоннелей, которые тянутся на десятки метров и сообщаются между собой. При этом проходы под землей даже снабжены ловушками. Все секреты мужчина не раскрывает, но парочку назвал.

- В одном месте, если туда наступить, тоннель с двух сторон закроют бетонные плиты, и выбраться чужаку уже невозможно. Есть участок с водой: ныряешь, немного проплывешь, а выныриваешь уже в другом тоннеле, - рассказывает подробности, в которые даже трудно поверить, мужчина. - Но я никому подземные проходы не показываю. Сами понимаете, речь идет о моей безопасности.

Под убежищем есть сеть тоннелей. Предоставлено героем публикации сайту "Авито"

А еще тоннели соединяют бункер с соседскими гаражами.

- Так, из своего убежища, не выходя на улицу, могу проникнуть в гаражи. С их хозяевами договорился. Мужики вообще не против. Главное, чтобы плотно закрывал потом люк, - рассказывает Владимир.

Рядом с бункером, со слов собеседника, есть колодец с родниковой водой.

СВОБОДОЛЮБИВЫЙ ХОЛОСТЯК

Небольшая площадь убежища, похожего на вагончик, обитый листами железа, не приносит хозяину неудобств.

- Я холостяк - ни жены, ни детей. Женщины есть, но все приходящие, - поделился подробностями личной жизни строитель бункера.

Внутри убежища по-домашнему уютно. Предоставлено героем публикации сайту "Авито"

Несмотря на то, что убежище «заточено» под конец света, его хозяин не особо ждет апокалипсис.

- Я же не фанатик. Просто когда дострою бункер, смогу возить его по стране, к примеру, на Черное море. Этот дом даст мне свободу, - поясняет мужчина.

Со слов Владимира, на строительство он уже потратил несколько миллионов. Кстати, ростовчанин готов продать свое детище за 10 миллионов сейчас, а когда убежище будет готово окончательно, то ценник вырастет до 35 миллионов.

В убежище есть раковина. Предоставлено героем публикации сайту "Авито"

Сам мужчина зарабатывает на жизнь тем, что строит по заказу дренажную систему, а все свободные деньги Владимир пускает, конечно, на бункер мечты.

- Нравится мне доводить до ума дом! И, если вдруг будет конец света, то я точно выживу, - добавил собеседник.

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