Губернатор Ростовской области заразился коронавирусом

Губернатор продолжает работать. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заболел ковидом. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Василий Голубев находится на больничном с 14 февраля. Как пояснили в пресс-центре, несмотря на болезнь, после самоизоляции он продолжил работать.

— Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме. Он находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы, — прокомментировали власти.

На прошлой неделе Ростовская область побила рекорд по суточному приросту зараженных. Самое большое число заболевших наблюдалось 13 февраля, когда подтвердилось 4 474 новых случаев. В начале этой неделе произошел небольшой спад: 14 февраля выявили 3 962 зараженных, 15 февраля — 4 041 зараженного.

Напомним, ранее в ростовских поликлиниках из-за большой нагрузки запустили дистанционное оформление больничных листов. На сайте мэрии был опубликован документ о введении новых коронавирусных ограничений. Постановление еще не утвердили.

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