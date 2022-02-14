В Ростове будут приняты новые меры для противодействия коронавирусной инфекции

В Ростове введут новые меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове будут введены новые меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Документ опубликован на сайте ростовской мэрии.

Согласно тексту документа, департамент транспорта должен выстроить работу так, чтобы не происходило скоплений людей на остановках и в салонах общественного транспорта. Управлению образования следует принять меры по приостановлению досуговых и прочих массовых мероприятий, в которых участвуют учащиеся разных классов, школ. А также нельзя привлекать и лиц из других организаций. Также важно и выполнение противоэпидемического режима в образовательных организациях, а именно: ежедневное проведение «утреннего фильтра» среди детей до 7 лет, ведение регулярной дезинфекции, масочный режим и кварцевание.

Городское управление здравоохранения должно обеспечить работников масками и проводить экстренное профилактическое лечение всех контактных в очагах COVID-19 при лечении на дому. Ведомство также должно докладывать в полицию и Роспотребнадзор обо всех случаях нарушения самоизоляции.

В каждом районе будет работать мониторинговая группа, которая должна следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

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