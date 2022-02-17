Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 февраля 2022: число заболевших возросло на 4 224 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 4 224 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 февраля 2022 - заразились еще 1 026 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 4 224 пациентов. Общее число зараженных составило 275 103.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 36,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,3% – от 46 до 65 лет; 14,8% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 10,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 516 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 26 человек.

За сутки выздоровели 6 118 зараженных. За все время от ковида вылечились 209 813 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 12 инфицированных. Это семь женщин в возрасте от 51 до 85 лет и пятеро мужчин в возрасте от 71 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 192 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 февраля 2022: за сутки опасный вирус выявили еще у 4 041 дончанина.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 16 февраля 2022 года.