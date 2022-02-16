Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 февраля 2022: за сутки опасный вирус выявили еще у 4 041 дончанина

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 4 041 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 февраля 2022 - заразились еще 1 145 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 4 041 пациента. Общее число зараженных составило 270 879.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,5% – от 46 до 65 лет; 12% – от 66 до 79 лет; 3,7% – старше 80 лет; 14% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 526 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 28 человек.

За сутки выздоровели 4 115 зараженных. За все время от ковида вылечились 203 695 жителей Дона.

Подтвердилась смерть десяти инфицированных. Это пять женщин в возрасте от 68 до 87 лет и пятеро мужчин в возрасте от 68 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 10 180 человек.

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