Глава донского Минздрава Юрий Кобзев: «Стационары заполнены невакцинированными пациентами»

Министр отметил, что регион справляется с нагрузкой на стационары Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стационары Ростовской области заполнены пациентами, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Это прямое доказательство важности иммунизации и надежности применяемых препаратов. Такое заявление сделал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Говорят, что вакцина не действует, но посмотрите: стационары заполнены невакцинированными. Это что - вакцинация ни на что не влияет? Да, все болеют. Вопрос только в том, кто и где при этом находится, - подчеркнул Юрий Кобзев.

При этом министр добавил, что в больницах ситуация сейчас вполне контролируема: свободно около 20% коечного фонда. Все места оборудованы и готовы к приему новых пациентов.

Однако параллельно с этим из-за особенностей омикрона - он более заразен, но намного легче переносится - удар пришелся на другие сферы системы здравоохранения. По словам министра, сейчас идет «колоссальная нагрузка» на первичную медпомощь, а также на работников «скорой» - количество вызовов увеличилось в разы.

Основная нагрузка с омикроном пришлась на первичное звено оказания медицинской помощи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юрий Кобзев отметил, что здравоохранение Дона скорее стойко «держит удар», а не в полном смысле справляется с эпидситуацией. Бывают ситуации, когда люди не всегда могут сразу дозвониться в поликлинику или прибытие бригад задерживается. Однако сейчас в регионе используют все возможные средства для того, чтобы повлиять на эту ситуацию.

К слову, на утро 17 февраля в Ростовской области выявили еще 4369 новых заболевших. В больницах лечат 3548 пациентов, 29 человек находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ. Умерли за сутки еще 9 человек.

Что касается вакцинации, то первым компонентом уже привились 2029,54 тысячи жителей Дона, полностью прошли процедуру - 1980,77 тысячи. Также иммунизацию прошли 1373 подростка.

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