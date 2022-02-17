«Невыносимо смотреть на останки младенцев с раздробленными черепами!»: В Ростове идет процесс по делу о геноциде

Среди расстрелянных в лицо затылок встречались женщины, в том числе и беременные, старики, грудные младенцы. Фото: группа "Миус-Фронт" ВКонтакте

В Ростовском областном суде продолжается исторический процесс по иску прокурора региона - о признании геноцидом против советского народа зверств фашистов и их пособников на территории Ростовской области в период оккупации во время Великой Отечественной войны.

Состоялось уже третье заседание по этому делу, на котором были заслушаны свидетельские показания руководителей поисковых отрядов, работавших над обнаружением расстрельных ям, поднятием и перезахоронением останков людей, исследованием этих останков. «КП — Ростов-на-Дону» держит читателей в курсе процесса по делу, у которого нет срока давности.

Среди безымянных костей поисковики то и дело находили детские игрушки, яркие пуговки с девичьих платьиц. Фото: группа "Миус-Фронт" ВКонтакте

ДЕТСКИЕ КРЕСТИКИ И ЖЕНСКИЕ БУСЫ

Председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Поисковое движение России» Владимир Кириллович Щербанов рассказал, что в активную фазу поисковые мероприятия по обнаружению мест массового расстрела и захоронения мирных граждан на донской земле вступили после того, как в 2020 году было принято решение рассекретить многие архивные документы о зверствах фашистов и их пособников в период оккупации.

В этих документах содержатся свидетельские показания о том, где проводились массовые расстрелы и должны располагаться расстрельные рвы и ямы. Говорилось о старом аэродроме под Новошахтинском, штуфе шахты Красина, Шилкиной балке. Была обозначена территория в Ростове-на-Дону на улице Тоннельной, где по приблизительным подсчетам могли быть останки 300 мирных жителей. Но из-за активного строительства в мирное время, плотной жилой застройки и множества инженерных коммуникаций проводить там поисковые мероприятия не представлялось возможным.

Первый свидетель - председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Поисковое движение России» Владимир Кириллович Щербанов. Фото: сайт правительства Ростовской области

Основываясь на данных архивов, поисковики обозначили несколько территорий в районе городов Шахты, Новошахтинск, Каменоломни, Сальск и Миллерово. И приступили к поисковым работам с помощью специального оборудования - ручных буров, металлодетекторов, поисковых щупов. Была создана специальная комиссия из архивистов, историков, поисковиков, представителей руководства региона.

В ходе этих работ в Сальске из одного расстрельного рва в районе Кирпичного завода было поднято и осмотрено экспертами 120 останков местных жителей, расстрелянных фашистами. В основном, это были люди преклонного возраста, женщины и дети, среди них — останки более чем 20 детей! На некоторых сохранились нательные металлические крестики, на одной из женщин – католическая ладанка с изображением Богоматери, а еще была целая группа останков, на которых сохранились характерные бусы - монисто, позволившие предположить, что это была цыганская семья.

Всего в Сальске в карьерах кирпичного завода фашисты убили и замучили около 3,5 тысячи человек. Фото: группа "Миус-Фронт" ВКонтакте

«ДЕТСКИЕ ТЕЛА РАССЛОИТЬ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО»

В Миллерово обнаружили три расстрельные ямы, подняли и перезахоронили останки 1300 замученных и убитых мирных граждан.

- После поисковых работ в Миллерово было очень тяжело эмоционально и морально. В поисковом движении принимают участие молодые юноши и девушки. И они не могли придти в себя от увиденного. В одной из расстрельных ям со временем ряды убитых людей были спрессованы так, что поначалу было трудно определить кто из них кто. К останкам относились очень бережно. Сотрудники Следственного комитета вносили в протоколы все обнаруженное и направляли на экспертизы. Среди останков убитых было много детей от трех до семи лет. Два детских тела лежали так плотно, что расслоить их, казалось, уже невозможно, - рассказал Владимир Кириллович.

В расстрельном рве были и личные вещи убитых: женские гребни для волос, кружки - люди, видимо, не предполагали, что их везут убивать, и брали предметы первой необходимости, даже старинный мужской гребень, которым расчесывали бороды.

Масштабные работы провели поисковики в 2021 году. Фото: группа "Миус-Фронт" ВКонтакте

- На некоторых останках обнаружены следы переломов лицевых костей и челюсти как от удара прикладом. Некоторых везли к ямам в так называемых «душегубках» и сбрасывали туда уже мертвыми. В ямах мы обнаружили большое количество пуль и гильз от немецкого оружия, «кольцо» от гранаты. Скорее всего, при расстрелах в яме оказывались еще и живые люди. Они стонали. Чтобы их уничтожить, каратели туда периодически бросали гранаты, - подчеркнул Владимир Щербанов.

По его словам, только из ямы в Миллерово поисковиками были подняты останки 266 человек. В 2021 году в Сальске обнаружили две расстрельные ямы: в одной было 89 тел, в другой – 87. Всего же в этом городе за время оккупации на территории кирпичного завода расстреляли более 3 500 жителей, их останки были обнаружены ранее.

- После того как поработали с рассекреченными документами и на их информации провели поисковые мероприятия, цифра уничтоженного мирного населения на Дону возросла фактически в два раза – более 189 тысяч мирных граждан уничтожили каратели! Мы, поисковики, основываясь на своих данных, провели подсчеты, и вышло, что ежедневно и систематически на Дону каратели беспощадно уничтожали 240 человек - представителей всех национальностей, населявших донскую землю. Так планомерно расчищалась территория для «сверхлюдей» - арийской нации, и это самый настоящий геноцид советского населения! – подчеркнул Владимир Кириллович.

Каждую кость, каждый предмет, бережно извлекли из земли. Фото: группа "Миус-Фронт" ВКонтакте

ПЫТАЛАСЬ ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ

Руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» и поисковой экспедиции «Без срока давности», военный историк Андрей Кудряков рассказал, как тяжело было видеть останки убитых детей в расстрельных ямах в карьере у Кирпичного завода в Сальске.

- Страшно было видеть детские тела с пробитыми прикладами или грубыми сапогами черепами. Поисковики обнаружили останки женщины, которая в последние секунды жизни обняла и крепко прижала к себе двух своих маленьких детей, пытаясь так защитить их от этого ужаса. Мы находили в этих рвах совсем маленькие косточки – становилось понятно, что это грудные младенцы! – свидетельствовал на суде историк.

Расстрельные ямы в Сальске обнаружили исходя из данных рассекреченных документов уголовных дел над пособниками фашистов, местных полицаев, которых судили и расстреляли в 70-х годах прошлого века. Так один из них – Иван Гвоздецкий в своих показаниях и указывал на эти ямы возле Кирпичного завода.

- В этих ямах вместе с останками мы нашли казачьи серьги, нательные крестики, элементы одежды. У многих были переломаны кости: видимо, перед расстрелом над ними издевались, били прикладами. Были и обгоревшие останки: это дало основание предположить, что в ямы сбрасывали и людей, которых жгли в печах Кирпичного завода. Это был геноцид, и об этом должны знать все! – подчеркнул Андрей Кудряков.

Военный историк Андрей Кудряков рассказал, как тяжело было видеть останки убитых детей. Фото: сайт правительства Ростовской области

СТАВИЛИ ЖИВЫХ НА МЕРТВЫХ!

- Я думала, что за 20 лет работы меня уже ничем нельзя удивить, пронять, но это! Это не поддается никакому оправданию и человеческому пониманию! – говорила на процессе эксперт, заведующая отделением судебной криминалистики ростовского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Людмила Евдокимова.

Ей довелось исследовать поднятые на поверхность из расстрельных ям останки зверски убитых мирных граждан - женщин, детей, стариков. Рассказывая об этом, Людмила Валерьевна иногда вынуждена была делать паузы, чтобы совладать со своими эмоциями. А в зале в эти моменты не всем удавалось сдержать слезы. Особенно, когда шла речь о том, как расстреливали детей, какие ранения обнаруживали на телах замученных людей, как фашисты оттачивали на беззащитных людях чудовищное «мастерство» убивать метким выстрелом в затылок.

Заведующая отделением судебной криминалистики ростовского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Людмила Евдокимова исследовала поднятые останки. Фото: сайт правительства Ростовской области

Эксперт принесла в суд и показала сделанные ей фотоснимки. Детских и взрослых останков с пулевыми ранениями в голову. Согласно выводам эксперта и анализу раневых каналов на извлеченных останках, новые партии людей, привезенные на расстрел, ставили в ямы на тела уже умерщвленных – лицом вниз или даже на колени. И стреляли в затылок!

- Каждый раз, когда я приступала к исследованию останков, брала в руки детские косточки и понимала, что именно произошло с этими детьми, у меня стояли перед глазами мои дочери. Не дай Бог, чтобы подобные зверства еще когда либо повторялись на этой земле! – подчеркнула эксперт Евдокимова.

Заведующая отделением судебной криминалистики ростовского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Людмила Евдокимова исследовала поднятые останки. Фото: сайт правительства Ростовской области

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