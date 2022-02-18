Перед 8 марта на прилавки Ростова не попадет партия духов

С собой у пассажирки была партия популярных духов. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В Ростовской области таможенники поста в Чертково вместе с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону обнаружили незадекларированные товары — партию духов. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.

- 29-летняя гражданка Украины прибыла на таможенный пост в Чертково как пассажирка автомобиля «Opel Vivaro», въехавшего на пункт пропуска со стороны Украины, - уточнили в ведомстве.

Таможенники проводили совместный осмотр с пограничниками на полосе движения. И когда заподозрили неладное, направили автомобиль на таможенный досмотр.

В ходе таможенного досмотра среди личных вещей 29-летней гражданки Украины нашли 193 упаковки с духами и 12 флаконов с жидкостью для обработки машинок для стирки. Как объяснила женщина, эти товары она везла для перепродажи.

В таких объемах товар нужно декларировать, напомнили таможенники. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

- Учитывая количество, ассортимент и предназначение выявленных товаров, к товарам для личного пользования они отнесены не были, - пояснил начальник таможенного поста в Чертково Владимир Власенко. - По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении.

Буквально двумя днями ранее стало известно о другом любопытном случае. Гражданин Украины вез из России в багажнике "Четырнадцатой" томик Пушкина, изданный в Москве в 1882 году. Эксперт признал книгу раритетной, и за недекларирование предмета мужчине придется заплатить штраф.

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