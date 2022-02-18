"Свободного времени нет никогда": Отец троих детей из Ростова рассказал о том, как решился стать многодетным папой

Олег Сивцов в 35 лет стал папой дочки и сыночков. Фото: предоставлено управлением ЗАГС по РО

Семья из Ростова воспитывает девятилетнюю дочь и двойняшек, которым сейчас чуть меньше месяца.

Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» глава семьи Кирилл Сивцов, несмотря на то, что по его линии и по линии жены в роду есть двойни и близнецы, известию о том, что у жены под сердцем бьется еще два, пара, мягко говоря, удивилась.

- Вначале нам сказали во время УЗИ, что с беременностью что-то идет не так. А потом присмотрелись и сообщили о двойне, - рассказывает Кирилл.

ПАПА НА ВСЕ РУКИ

Кстати, мужчина, уже имеющий опыт со старшей дочкой, с легкостью может и укачать сыновей, и искупать, и покормить из бутылочки.

- Нет ничего такого, чего бы я не умел, - улыбается многодетный папа.

Но, несмотря на все навыки, справляться с малышами все равно сложно. Мужчина признается, что свободного времени нет ни у него, ну и 30-летней Светланы. Кино супруги смотрят лишь в фоновом режиме, собираться за столом всей семьей нет возможности.

- По очереди едим, да и то - на лету. Мальчишки не дают расслабиться - очень капризные, - делится Кирилл.

Мужчина говорит, что со старшей девочкой проблем не было и нет.

- Она и не плакала особо. Сейчас Софья учится во втором классе, проблем также нет. Она – идеальный ребенок. Мы с женой понимали, что нам за это «отомстят» - так и вышло, - смеется ростовчанин.

Оба мальчика, по словам многодетного папы, беспокойные и даже капризные. Особенно «дает жару» Евгений, он старше брата на пять минут. А вот Олег более флегматичный.

Молодым родителям помогают бабушки.

- Но, все равно, маленькие двойняшки, - тяжелый труд. Времени свободного просто нет. Ни у меня, ни у жены. О таких вещах как маникюр, супруга даже не думает. Последний раз в салоне была перед роддомом, - продолжает многодетный папа.

Тем не менее, по словам родителей, счастье отцовства и материнства намного сильнее любых трудностей.

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