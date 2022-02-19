В Ростовской области легковушка врезалась во встречный «КамАЗ» с бетономешалкой: троих детей доставили в больницу

В аварии пострадали пять человек. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 19 февраля, в Азовском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП с «КамАЗом», в котором пострадали трое детей и двое взрослых. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 15.00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Самарское, в переулке Промышленном, 30-летний водитель автомобиля «Kia Rio», по предварительным данным, врезался во встречный грузовик - «КамАЗ», за рулем которого был 62-летний шофер, - рассказали в пресс-службе.

В результате столкновения легковушки и грузовика с бетономешалкой у «Киа» оказалась серьезно разбита передняя часть кузова. Все, кто находился в иномарке, пострадали. Это водитель, его взрослый пассажир и трое детей — 12, 7 и 3 лет. Все они получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в детскую областную больницу.

Детские удерживающие устройства не использовались. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

- Несовершеннолетние находились в машине без детских удерживающих устройств, - уточнили в ГИБДД.

Водитель «КамАЗа» же не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

А госавтоинспекторы не устают напоминать водителям донского региона, что при перевозке детей до 7 лет на заднем сидении автомобиля необходимо использовать детские удерживающие устройства, а на переднем сидении — до 12 лет. Это поможет избежать серьезных травм при авариях.

Водитель грузовика не пострадал. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии «Ниву» разорвало при столкновении с «КамАЗом», погибли четверо

В смертельной аварии с «КамАЗом» в Калмыкии у четверых погибших в «Ниве» не было шансов выжить (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На трассе в Ростовской области КамАЗ врезался в легковушку, пострадала женщина

Авария произошла в Усть-Донецком районе (подробнее)