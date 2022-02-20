От кладов бездомных до логова сектантов: Что еще скрывают заброшенные подземелья Ростова

Подземелья под городом таят много удивительного Фото: Михаил ФРОЛОВ

То, что Ростов богат на старинные здания с крепкими подвалами, заводскими бомбоубежищами и тайных подземельях под парком или ближе к Дону, жители донской столицы знают. Но эти объекты обычному ростовчанину не доступны. Илья (имя изменено - прим.ред.) - большой любитель исследовать городские подземелья, правда другим не особо советует соваться под землю. После нескольких его жутких историй, которые парень рассказал "КП - Ростов-на-Дону", поймете почему.

НЕ ВЛЕЗАЙ: НЕЛЬЗЯ!

- В первый раз я увидел бомбоубежище, когда проходил практику в одном из ростовских заводов. Будучи студентом колледжа я слонялся без дела по коридорам предприятия и случайно забрел на цокольный этаж. Там я увидел надпись «Убежище» и стрелку вниз, - вспоминает Илья. - Естественно, я пошел на поводу у любопытства: спустился по спиральной лестнице и оказался перед железными дверьми — там было темно и тихо. Дальше заходить не стал. Позже меня заметил один из работников предприятия и пригрозил, что тут лучше не расхаживать — это секретный объект. Тогда я его послушал, но слишком уж хотелось исследовать, что скрыто под землей, и с тех пор я начал увлекаться диггерством.

Часто судьба найденных подземелий - быть засыпанными землей Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вот я уже не студент, а охота забраться куда-нибудь в подземелье, так и не прошла. А Ростов для этого дела прекрасно подходит. Наш город старинный и на уровне ниже земли совершенно неизведанный. Археологи не торопятся исследовать найденные катакомбы, а диггеров-самоучек вообще не подпускают к подземельям. Например, в декабре прошлого года в самом центре, в районе дома на улице Суворова обнаружили катакомбы, но до сих пор их еще не откопали, а ведь это интересная находка. Я бы сам пришел с лопатой, если бы разрешили, но нельзя.

В ЗАБРОШЕННЫХ ТУННЕЛЯХ ОБИТАЮТ СЕКТАНТЫ

- Если находят какое-нибудь подземелье его тут же засыпают землей из соображений безопасности, но всегда найдутся любители сделать лаз. Так, в Аксайском районе есть подземные помещения, где у входа в ряд стоят пять (!) стен. Их возвели в разные периоды, но всегда кто-то их да разбирал, причем не для исследований. Подземелья — это невероятно увлекательно и важно с точки зрения истории, но только, если относиться к ним бережно. У нас подобные места превращаются в мусорные ямы, где обитают маргиналы.

Под землей часто прячутся бездомные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однажды я пролез по туннелю, попал в небольшую комнату и просто обомлел. Стены в ней были расписаны сатанинской символикой, на полу лежали фотографии с кладбища - крестов, памятников с датами. Я тогда испугался и быстро вернулся назад. Мало ли, может это логово какого-то психа, а они явно не любят когда трогают их вещи.

КЛАДЫ И ПОДЗЕМНЫЕ КВАРТАЛЫ БЕЗДОМНЫХ

Вообще бродить по подземкам - это вещь опасная. Может быть такое, что их уже приметили не совсем порядочные люди, которые скрывают там свои вещи — не всегда законные.

Как-то нашел один небольшой подземный ход в ракушечнике возле реки, он был завален мусорными пакетами. Я начал пробираться дальше и заметил в глубине смотанные электрические провода. Как только выбрался, на меня уже бежал с лопатой лохматый мужик с криками «Положи кабель на место!» Пришлось бежать так, что пятки сверкали. Скорее всего кабель был ворованный, а бездомный его там прятал.

Наверняка в старых катакомбах можно найти много ценного. Если современные воришки делают так, то разбойники девятнадцатого века уж точно были еще прозорливее и скрытнее.

Некоторые бродяги к зиме забираются под землю, устраивают там спальники. Это больше касается коллекторов и подвалов, так что всегда есть шанс споткнуться о спящего человека. Ходят байки, что в районе красного Аксая есть трехэтажные пещеры, где живут люди, но я такого не встречал. Там были пещеры, но из за грунта все давно осыпалось.

Как-то диггер набрел на странную ритуальную комнату Фото: Михаил ФРОЛОВ

БОМБОУБЕЖИЩЕ - В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

- Многие бомбоубежища у нас просто замурованы или заперты на несколько замков, но есть и такие, которые приспосабливают под бытовые нужды. В катакомбах я встречал, что люди выращивают грибы: этим обычно занимаются сторожи. Картина жуткая, скажу я вам, особенно если наткнуться на такое случайно: идешь такой в темноте, и тебе попадается коридор с подвешенными к потолку черными мешками.

Иногда в подземках и заброшках можно встретить подростков, которые решили пощекотать себе нервы. Их пугать - одно удовольствие, - смеется диггер. - Однажды я вышел из туннеля весь в черной пыли прямо на группу школьников — как они в рассыпную бросились! В туннеле в районе ботанического сада я случайно набрел на двух парней и девушку: пацаны разбежались кто куда, не позаботившись о девчонке, а она стояла в это время как вкопанная - даже не успела понять, что происходит.

Вообще, даже среди жилых домов можно встретить подземные укрепления. В центре города такие встречаются в районе Пушкинской. Над одним таким сейчас гудит стройка. Так что город хранит много интересного и неизведанного, что еще предстоит откопать. Надеюсь эти подземелья исследовать!

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