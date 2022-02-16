Придется прятаться в подвале?: Почему в Ростове нет общественных бомбоубежищ

В качестве убежищ могут выступить глубокие подвалы под домами в центре, но они или непригодны, или засыпаны. Фото: СУШКОВ Александр

В Ростове общественники обратились в МЧС с просьбой дать информацию по поводу бомбоубежищ, в которых в случае необходимости смогут укрыться жители города. В ведомстве кратко отметили, что подобных помещений под гражданские нужды нет, а сведения о защитных сооружениях являются информацией ограниченного пользования. В случае ЧС можно воспользоваться другими доступными строениями, отметили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Это заявление вызвало бурную реакцию в соцсетях: люди стали интересоваться, где же все убежища, которыми, как им кажется, был изрыт практически весь город?

Центр города изобилует катакомбами. Фото: ДУДНИКОВА Мария

В СССР ЛЮДИ ЗНАЛИ, КУДА ПРЯТАТЬСЯ

- Вот тут была стрелка, мы даже тренировались сюда ползти, отрабатывали вспышку слева и вспышку справа, - рассказывает пенсионер Николай Степанович. - А сейчас не понятно куда бежать. За себя не переживаю, но детям показать бомбоубежища стоит. Возле Табачной фабрики действительно был такой, указатель, но его убрали после реконструкции здания.

Николай Степанович - коренной ростовчанин и он помнит те времена, когда на каждом здании была стрелка с надписью «Бомбоубежище». Он отмечает, что работал на нескольких заводах, и там были свое защитные сооружения, но даже выйдя за пределы завода, всегда можно было найти убежище по пути домой.

- Понятное дело, сейчас другое время - межконтинентальные ракеты, беспилотники и прочие технологии, но чрезвычайные ситуации, как правило, возникают резко и когда их не ждешь. Поэтому странно, что нет ни одного доступного и открытого бомбоубежища для людей, - удивлен ростовский пенсионер.

Скрытые подземные помещения то и дело находят и в Ростове, и в области. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

ГРИБЫ — ПОД ЗАМКОМ

На самом деле, если начать изучать подземный мир города, то можно обнаружить большое количество подвалов, убежищ и прочих скрытых от глаз помещений. Ростовский диггер Михаил в качестве хобби исследует подземелья города. Он рассказал, что дефицита бомбоубежищ у города нет, вот только сейчас они не всегда находятся в надлежащем состоянии.

- Весь центр - это сплошные подземные этажи и различные бункеры со своими ходами, но все они под замком или засыпаны, - отмечает Михаил. - Город старинный, в Союзе тут гудела оборонная промышленность, и каждое предприятие имело свои помещения. Теперь бункеры и бомбоубежища приватизируют и используют под коммерческие нужды, кто-то даже там грибы выращивает, ведь там идеальные условия — сыро, темно и надежно. Информация про защитные сооружения - секретная, поэтому она не доступна обычным людям. Но в центре многие старинные здания имеют подвалы по пять метров, и там можно укрыться в случае ЧС.

- А вот те, кто поселился в многоэтажках, построенных на краю города в поле, в случае ЧС будет сложно, - продолжает собеседник. - Там открытое место, а подвальчики в панельках с трудом умещают все коммуникации - не то что людей. Там хорошо было бы построить хотя бы один комплекс на 10 домов, но это, опять же, лишние траты. Не все за парковочное место готовы платить, а тут - заплатить застройщику дороже за то, что он сделает в микрорайоне бомбоубежище.

Остается готовить убежища самим, как это сделал ростовчанин, который делает бункер и собирается продать его за 35 миллионов. Фото: предоставлено героем публикации сайту "Авито"

В ПЛАНЕ ГОРОДА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Общественник Артемий Зайцев считает, что ответ про бомбоубежища от МЧС вполне логичный.

- Для населения такого большого города как Ростов-на-Дону бомбоубежища не нужны, и их не делали, - рассказывает Артемий. - Когда мы участвовали в публичных обсуждениях новых ЖК или новых районов ни про какие бомбоубежища в них речи не шло. Этого нет в градостроительных нормативах. В некоторых советских городах функцию бомбоубежищ выполняло метро. Бомбоубежища для населения предусмотрены в Израиле: из-за частых ракетных обстрелов дома проектируются так, чтобы в центре строения была комната без окон, куда не попадет снаряд или осколки.

Историк Александр Кожин знает Ростов как свои пять пальцев. Он отмечает, что у города хороший потенциал в плане бомбоубежищ, и их стоит сохранять.

- Вот недавно мы осматривали бомбоубежище в четырехэтажном доме на пересечении Семашко и Горького, - рассказывает Александр Олегович. - Помещение неплохо сохранилось — обесточено, но стоит. Туда с улицы, конечно, зайти не получится - в доме есть калитка с кодом. Если делать их открытыми и без каких либо замков, там быстро поселятся маргиналы. Еще одно убежище мы обнаружили на Пушкинской под старинным домом. Там сейчас рядом хотят строить двенадцатиэтажное здание, и неизвестно как оно повлияет на целостность бомбоубежища.

За уточнением, в каких убежищах все-таки смогут спрятаться ростовчане в случае ЧС, "КП - Ростов-на-Дону" обратилась в администрацию города. Когда появится ответ, он будет опубликован на сайте издания.

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