Катакомбы под школой, подземные ходы богатейшего купца и заброшенные туннели военных: в Ростовской области исследуют новую находку

Новочеркасским катакомбам как минимум век, но строение может оказаться и старше. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

В Новочеркасске специалисты осмотрели подземные галереи, или как их сразу прозвали — катакомбы, во дворе школы № 1. Пустоты обнаружили в октябре: случайно во время урока физкультуры, когда учитель увидела провал. Об этом сообщает администрация города. Исследователям предстоит большая работа по анализу увиденного, а в "КП - Ростов-на-Дону" собрали подборку легендарных катакомб донской столицы и ее окрестностей.

ПРОВЕРИЛИ РАДИОЛОКАТОРОМ, СНЯЛИ КВАДРОКОПТЕРОМ

- Эксперты под руководством председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ивана Грунского провели обследование территории, чтобы определить габариты подземного сооружения и выяснить, соединено ли оно с существующими зданиями, - рассказали в администрации.

Сначала небольшой провал в асфальте заметила учитель во время урока физкультуры. Его пришлось "немного" расширить. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

Для обследования подземных конструкций используют георадар. Также застройку и городскую среду сняли сверху с помощью квадрокоптера чтобы потом наложить снимки на исторические карты и определить, какие объекты находились на этом месте раньше. После этого эксперты проведут архивные исследования, чтобы установить назначение найденных подземных сооружений.

МОЖЕТ ВЕК, А МОЖЕТ И СТАРШЕ

- Из исторических исследований, которыми мы располагаем, известно только то, что на этом месте до середины 60-х годов прошлого века располагалось сооружение, которое потом было утрачено. Другой информации пока нет, - уточнил Иван Грунский. - Поэтому мы сейчас проведем первоначальное обследование, а дальше углубимся в архивную работу.

Подземное помещение, по мнению экспертов, в годы Великой Отечественной войны использовалось как бомбоубежище. Ориентировочно подземное сооружение возвели в начале 20-х годов прошлого века, но может оказаться и раньше. Для чего ее построили, экспертам еще предстоит выяснить.

А вот и план подземелья. Фото: пресс-служба администрации Новочеркасска

ДОНСКИЕ КАТАКОМБЫ

Заметим, что на Дону можно найти немало забытых тайных мест — катакомб под историческими зданиями. Что не удивительно: здешние земли исхожены разными народами — и скифами, и греками, что держались ближе к морю. Так, например, исследователи обнаружили под знаменитыми Парамоновскими складами вход в подземелье. И судя по картам 1835 года, оно существовало уже тогда. Подземные ходы соединяли Архангельские ворота, что находились на юго-западе крепости Димитрия Ростовского и старинное здание комплекса легендарного купца Парамонова. А еще на территории складов нашли античную плиту, которую передали в Эрмитаж.

В Парамоновских складах оказались заложены подземные ходы под центром города. Фото: ДУДНИКОВА Мария

А в 2018 году под Ростовом археологи обнаружили следы древнего человека. Специалисты, работающие на месте строительства нового участка трассы вокруг Аксая наткнулись на захоронение IV века до н.э и оригинальные каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. В хорошем состоянии сохранились сосуды, которые по традиции использовали для заупокойной пищи, а также элементы конских уздечек.

Знаменитые Аксайские катакомбы, заброшенные в 90-е годы прошлого века, находятся в Мухуной балке — донском заповеднике. Считается, что их построили для военных на случай ядерной войны. Какое-то время здесь находился командный пункт Северо-Кавказского военного округа. Теперь это излюбленное место диггеров. Ходят легенды, что ходы соединяют Аксай с Ростовом, но проверить это нельзя — свободно пройти можно только 2 километра, а остальные проходя замурованы и завалены.

Катакомбы есть и в Ростове, и в соседнем Аксае Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

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