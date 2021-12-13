В Ростове рабочие засыпали подземелья, обнаруженные на месте снесенного дома

Фото: Александр Сушков.

Координатор ростовской общественной группы «Поток» сообщил, что обнаружил подземелье на улице Суворова — на месте снесенного доходного дома Аксенова. Александр Сушков считает, что речь идет о разветвленной сети подземных ходов. В администрации не видят ценности в объекте, а рабочие начали засыпать их землей.

Александр Сушков уверен, что есть несколько признаков того, что найденный объект — подземелье, а не обычный подвал.

— Там не такие арки, которые делались у небольших подвалов. Мы видим мощные арки. Толщина их сводов — три кирпича. Если приглядеться, то внутри, чуть дальше, можно увидеть другие своды, которые частично заложены кирпичами. Таких заложенных участков очень много. Можно сделать вывод, что там много разветвленных подземных ходов, — поясняет Александр Сушков.

Фото: Александр Сушков.

Он напомнил, что в Ростове и раньше находили свидетельства существования в городе подземелий. Один из известных подземных объектов — городской коллектор, который находится под парком Горького. Бывало, что из-за подземных ходов во время ремонтных работ под землю проваливалась техника.

— Краевед Краснянский писал, что в довоенное время, когда на пересечении улицы Суворова и проспекта Чехова велись работы, провалилась техника. И открылась огромное зияющее пространство с направлением в сторону Дона. Все прекрасно знают, что, когда ремонтировали площадь перед кинотеатром «Ростов», произошел похожий случай. Под землю провалился большой экскаватор, — говорит собеседник.

Задний фасад здания. Фото: Александр Сушков.

О подземелье на Суворова он сообщил в администрацию города. Тем не менее 13 декабря ростовчане заметили, что арки почти засыпали землей.

«КП-Ростов-на-Дону» обратился за комментарием в администрацию Ростова.

— Там просто подвал. Согласно проекту, его засыпят глиной, — сообщили в мэрии.

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