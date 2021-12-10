После сноса дома Аксенова под ним обнаружились старинные подземелья

Под снесенным домом в Ростове обнаружились подземелья. Фото: "Парк-музей "Парамоны"

В донской столице после сноса дома Аксенова на улице Суворова, 36 под ним были обнаружены старинные подземелья. Об этом сообщили активисты в местном сообществе "Парк-музей „Парамоны“.

Общественники предположили, что кирпичные своды могут простираться на два здания. Есть вероятность, что эти подземелья использовались в качестве складских помещений или может быть даже транспортной системы. На некоторых кирпичах общественники заметили клеймо с буквами «К», «Е» и «М».

- Все историки и краеведы знают, что под Ростовом с 19 века находится разветвлённая сеть подземелий. Открывшиеся, скорее всего, разветвляются под соседними домами и, как водится, уходят к Дону. И очень странно и жаль, что эта таинственная особенность города никак не отражена в проектах по превращению нашего города в центр туризма, - написали активисты.

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