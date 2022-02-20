30 регионов России готовы принять беженцев из Донбасса

Беженцев на поездах отправляют в соседние регионы. Фото: МЧС РО

В Ростове состоялось совещание с участием врио руководителя МЧС РФ Александра Чуприяна. На нем было озвучено, что 30 регионов заявили о том, что готовы принять беженцев.

- Так, на территории 28 субъектов ЦФО, ПФО, УФО, СКФО и ЮФО в готовности находятся 255 ПВР общей вместимостью более 28 тысяч человек. В настоящее время из-за прибытия большого количества граждан Донбасса в ряде регионов РФ – Ростовской, Воронежской и Курской областях объявлен режим ЧС регионального характера, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

За сутки из Ростовской в Воронежскую поездами доставили около 2 тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области за сутки через пункты пропуска российскую границу пересекло более 30 тысяч граждан Донбасса.

- Более 60% в ПВР - это дети. Наша главная задача - создать максимально комфортные условия для их проживания. За каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, как по линии МЧС России, так и других ведомств, поэтому мы имеем полную картину их бытовых условий и их потребностей , - прокомментировал Александр Чуприян.

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