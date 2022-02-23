Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 февраля 2022: коронавирусом оказались заражены еще 3 830 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 830 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 февраля 2022 - заразились еще 770 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 830 пациентов. Общее число зараженных составило 300 997.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 39% – в возрасте от 18 до 45 лет; 32,9% – от 46 до 65 лет; 11,7% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 12,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 462 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 34 человека.

За сутки выздоровел 4 021 зараженный. За все время от ковида вылечились 239 754 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 13 инфицированных. Это восемь женщин в возрасте от 44 до 84 лет и пятеро мужчин в возрасте от 66 до 79 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 10 254 человек.

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