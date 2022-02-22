Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 февраля 2022: вирус обнаружили у 3 977 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 977 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 февраля 2022 - заразились еще 858 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 977 пациентов. Общее число зараженных составило 297 167.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 480 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человека.

За сутки выздоровели 3 657 зараженных. За все время от ковида вылечились 235 733 жителя Дона.

Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это три женщины в возрасте от 57 до 82 лет и трое мужчин в возрасте от 76 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 10 241 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 февраля 2022: количество зараженных увеличилось на 4 369 человек.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 18 февраля 2022 года.