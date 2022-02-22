Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 февраля 2022: вирус обнаружили у 3 977 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 3 977 человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 февраля 2022 - заразились еще 858 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 3 977 пациентов. Общее число зараженных составило 297 167.
Новые случаи выявили в 55 городах и районах области.
В ковидных госпиталях лечение проходят 3 480 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 32 человека.
За сутки выздоровели 3 657 зараженных. За все время от ковида вылечились 235 733 жителя Дона.
Подтвердилась смерть шести инфицированных. Это три женщины в возрасте от 57 до 82 лет и трое мужчин в возрасте от 76 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 10 241 человек.
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