Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 февраля 2022: количество зараженных увеличилось на 4 369 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 4 369 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 февраля 2022 - заразились еще 884 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 4 369 пациентов. Общее число зараженных составило 279 472.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 34,2% – от 46 до 65 лет; 12,7% – от 66 до 79 лет; 4,2% – старше 80 лет; 13,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 3 548 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 29 человек.

За сутки выздоровел 5 931 зараженный. За все время от ковида вылечились 215 744 жителей Дона.

Подтвердилась смерть девяти инфицированных. Это шесть женщин в возрасте от 47 до 101 года и трое мужчин в возрасте от 49 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стал 10 201 человек.

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