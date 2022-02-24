Власти скорректировали работу в нескольких городах и районах.

Губернатор Василий Голубев обратился к жителям Ростовской области. Она рассказал, как власти скорректировали работу в приграничных территориях.

По его словам, изменения затронули города Зверево, Гуково, Донецк, Новошахтинск, Каменский, а также районы — Красносулинский, Куйбышевский, Миллеровский, Родионово-Несветайский, Тарасовский и Чертковский.

— В этих территориях для охраны общественного порядка мы привлекаем в помощь полиции дополнительные силы, включая казачью дружину. Приостановлена деятельность приграничных детских садов, организуя дежурные группы на местах. Школьников временно переводим на дистанционный формат обучения, — пояснил Голубев.

По его словам, все системы жизнеобеспечения работают штатно, без сбоев. Жителей он призвал сохранять спокойствие.

— Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем все меры для безопасности граждан. Прошу вас, уважаемые земляки, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам, — добавил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области временно отменили занятия в некоторых детских садах и школах

Всего закрыто 35 школ и 33 детских сада. (Подробности)

В Азовском море приостановили судоходство

Решение было принято после предупреждения Минобороны. (Подробности)