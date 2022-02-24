В Ростовской области временно отменили занятия в некоторых детских садах и школах

В Ростовской области временно перестали работать некоторые школы и детские сады Фото: Правительство РО

В Ростовской области временно были приостановлены занятия в 35 школах и 33 детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Ограничения коснулись пяти муниципалитетов региона. Так, в Чертковском районе временно закрыли 24 школы и 23 детских сада, в Миллеровском районе – одну школу и один детсад, в Тарасовском районе – пять школ и пять детсадов. Кроме того, в Родионово-Несветайском районе закрылись четыре школы, но школьники продолжают получать образование дистанционно, и четыре детских сада, а в Каменском районе очное обучение было приостановлено в одной школе. Но дети также обучаются дистанционно.

Стоит отметить, что сейчас в регионе в школы и детские сады определяют детей, прибывших из ДНР и ЛНР. Но для этого необходимо выполнить ряд условий. В первую очередь их проверят на наличие коронавирусной инфекции, а также они пройдут медицинское обследование для оформления медицинской справки о допуске в организованный детский коллектив.

- Для каждой семьи с детьми определена маршрутизация по зачислению в дошкольные, общеобразовательные организации. Проработан вопрос по обеспечению школьными принадлежностями и учебниками, - отметили в ведомстве.

В настоящее время в школы зачислено 1 418 детей, из 622 - ученики 1-4 классов и 796 - ученики 5-11 классов. Фактически приступил к обучению – 201 ученик. Еще 55 дошкольников зачислены в детские сады.

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