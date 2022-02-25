«Законодательство не допускает исключений»: В Ростовской области издание о поэзии оштрафовали за мат в переписке классиков

Внимание ведомства привлекла цитата из переписки литераторов позапрошлого века Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ростовских и не только культурных кругах активно обсуждается случай с изданием о поэзии «prosodia.ru». Донской Роскомнадзор подал в суд на сетевое издание за цитату из письма Ивана Тургенева Александру Герцену, в которой встречается матерное выражение. Об этом журналист написал в своем аккаунте в «Фейсбуке». Суд удовлетворил иск и назначил штраф. Почему литераторам материться можно, а СМИ нельзя, в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал и. о. руководителя управления Роскомнадзора по Ростовской области Антон Кривошеенко.

"РЕШЕНИЕ О НАКАЗАНИИ ПРИНИМАЕТ СУД"

- Стало известно, что в ходе мониторинга Роскомнадзор выявил в статье сетевого издания prosodia.ru наличие нецензурного слова. В частности, в материале «В серии Поэты Москвы вышла книга стихов и переводов Степана Шевырева» был приведен отрывок из письма И. С. Тургенева к А. И. Герцену. Роскомнадзор привлек к ответственности издание. Можете пояснить?

- Дело в том, что распространение материалов, содержащих нецензурную брань, с использованием СМИ является злоупотреблением свободой массовой информации. Российское законодательство в сфере СМИ не допускает исключений.

Законодательно это достаточно грубое нарушение, за которое предусмотрен штраф редакции и должностному лицу средства массовой информации. Сайт prosodia.ru является зарегистрированным в официальном порядке средством массовой информации и вне зависимости от характера и направленности публикуемых материалов. На него, как и на все другие СМИ, распространяются нормы действующего законодательства. Также в такой ситуации мы не имеем возможности ограничиться предписанием и обязаны составлять протоколы об административных правонарушениях.

- Но ведь это частная переписка, да еще и в книге...

- В том и дело, что в художественной литературе использование табуированной лексики допустимо при соблюдении возрастной маркировки. Что же касается СМИ, закон оперирует универсальными понятиями и не допускает исключений: в СМИ запрещено распространять материалы, содержащие нецензурную брань. Это прямое нарушение статьи 4 Закона о СМИ.

Комментарий "КП - Ростов-на-Дону" дал исполняющий обязанности руководителя Антон Кривошеенко. Фото: пресс-служба управления Роскомнадзора по Ростовской области

- Соразмерно ли наказание содеянному?

- Решение о наказании принимает суд, мы не вправе оказывать влияние на ход судебного процесса и на его итоговое решение. В свою очередь, представитель нашего Управления принял участие в судебном заседании. Мы ходатайствовали суду о возможности замены наказания в виде штрафа на иную, более мягкую меру – предупреждение, тем более, что нецензурное слово было оперативно удалено редакцией, а нарушений подобного рода за всю историю существования prosodia.ru редакция не допускала. Это, безусловно, является смягчающим обстоятельством и говорит в пользу редакции.

"НАБЛЮДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАРУШЕНИЙ"

- Однако издание оштрафовали.

- Да, суд решил иначе, хотя Роскомнадзор и ходатайствовал о смягчении наказания, в том числе в связи с исключительно литературной тематикой сетевого издания.

- Работает ли Роскомнадзор на упреждение подобных ситуаций и других нарушений?

- Сотрудники Управления Роскомнадзора по Ростовской области уделяют большое внимание недопущению злоупотребления свободой СМИ. К числу таких нарушений относятся материалы с призывами к суициду, систематическое распространение информации о способах совершения самоубийств, пропаганда наркотических средств, информация о местах их приобретения и способах употребления, материалы экстремистского и террористического характера, призывы к насилию, распространение информации, которая может причинить вред здоровью и психологическому развитию детей, например, побуждение к совершению противоправных действий.

Профилактика таких правонарушений – это отдельный большой блок работы ведомства. Специалисты систематически проводят профилактические семинары, рабочие встречи, направляют разъяснительные и профилактические письма редакциям.

- Как такая методическая работа сказывается на количестве нарушений?

- Нарушения, безусловно, есть. Однако на протяжении последних лет мы наблюдаем снижение количества нарушений в работе СМИ в целом. В ходе более 600 проведенных надзорных мероприятий с начала 2020 года установлено отсутствие вышеуказанных общественно-опасных нарушений в материалах СМИ. Как раз это и является целью Роскомнадзора.

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