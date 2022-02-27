На территории Ростовской области разорвался еще один украинский снаряд

В Ростовской области разорвался еще один снаряд Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Ростовской области разорвался еще один снаряд, прилетевший со стороны Украины. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Случай произошел в воскресенье, 27 февраля в селе Кудиновка, расположенном в Миллеровском районе Ростовской области. Как сообщает источник, снаряд разорвался перед частным домом.

- В доме после взрыва оказались выбиты окна, но из людей никто не пострадал, - отмечает источник.

Снаряд прилетел на донскую землю Украинской стороны. Есть вероятность, что целью украинских военных для нанесения удара был находящийся поблизости железнодорожный мост.

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