Три выпущенные со стороны Украины мины упали в Ростовской области

На территории Ростовской области упало три мины, прилетевших со стороны Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности зафиксировала падение трех мин в Ростовской области накануне, 26 феврая. Они были запущены с украинской стороны. Об этом этом сообщает издание KP.ru со ссылкой на ведомство.

- В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм, - отмечается в сообщении.

Также сотрудники ФСБ отметили, что после падения снарядов разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее в федеральном Следственном комитете сообщили о том, сколько на территорию Ростовской области уже попало снарядов, выпущенных со стороны Украины.

- Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области, - сообщили в СК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области снаряд из Украины попал на военный аэродром.

На месте работают экстренные службы.