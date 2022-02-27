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Происшествия27 февраля 2022 6:00

Три выпущенные со стороны Украины мины упали в Ростовской области

Они приземлились в Нижнекамышинском и Миллеровском районах
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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На территории Ростовской области упало три мины, прилетевших со стороны Украины

На территории Ростовской области упало три мины, прилетевших со стороны Украины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности зафиксировала падение трех мин в Ростовской области накануне, 26 феврая. Они были запущены с украинской стороны. Об этом этом сообщает издание KP.ru со ссылкой на ведомство.

- В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм, - отмечается в сообщении.

Также сотрудники ФСБ отметили, что после падения снарядов разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Ранее в федеральном Следственном комитете сообщили о том, сколько на территорию Ростовской области уже попало снарядов, выпущенных со стороны Украины.

- Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области, - сообщили в СК РФ.

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На месте работают экстренные службы.