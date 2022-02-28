В Ростове многодетной семье из Донбасса отдали этаж в офисном здании

Офисное помещение в считанные часы превратили в уютный дом для многодетной семьи. Фото: Ирина Чумаченко

В Новочеркасске всего за несколько дней местные жители обустроили быт семьи из Донецкой народной республики. Всего в ней подрастает 24 ребенка.

Бежавшей от снарядов Наталья Коломоец вместе с детьми впервые в жизни помогли на Дону еще семь лет назад. И вот, спустя годы, история повторилась. В этот раз женщина сразу же позвонила друзьям с Дона и спросила, может ли рассчитывать на помощь.

Первым делом, сестры милосердия накормили семью горячим обедом. Фото: Ирина Чумаченко

- Конечно, мы ей не отказали. Более того, член общественной палаты Николай Верлицкий предоставил им жилье, - рассказывает руководитель отдела Новочеркасского благочиния по церковной благотворительности и социальному служению Ирина Чумаченко. - А так как для такой большой семьи обычная квартира была бы, мягко говоря, тесноватой, то в офисном здании он выделил для вынужденных переселенцев целый этаж.

Обустраивали его, можно сказать, всем миром. Всего за 72 часа офисное помещение превратилось в уютную и, главное, просторную квартиру. В помещении сделали три санузла, установили две душевых кабины, два бойлера для горячей воды, две индукционных плиты, четыре стиральных машины и три холодильника. Обеспечили и электрическими чайниками, коврами, матрасами, пледами, постельным бельем, одеждой и школьными рюкзаками.

Очень быстро привезли и мебель. Кстати, столы в новом жилище рассчитаны на то, чтобы разместить сразу 50 человек.

- Помогал весь город. Электрик заменил проводку. Сестры милосердия сделали генеральную уборку, - продолжает женщина.

Вещи для семьи собирали всем миром. Фото: Ирина Чумаченко

Многодетной семье, воспитывающей 24 ребенка возрастом от четырех до 22 лет, вновь пришлось убегать, чтобы выжить. Наталья Коломоец сразу же позвонила друзьям с Дона и спросила, может ли рассчитывать на помощь.

А еще вынужденных переселенцев обеспечили продуктами на год!

К вынужденным переселенцам часто приходят гости, поэтому столы рассчитаны на 50 человек. Фото: Ирина Чумаченко

- Привезли 150 бутылок подсолнечного масла, сто банок тушенки, сгущенного молока, овощных консервов - домашних и покупных, а мяса горожане навезли столько, что в холодильник не помещается! – продолжает Ирина.

Многодетная мама в свою очередь говорит, что от всего сердца благодарна всем и каждому за такую теплую встречу.

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