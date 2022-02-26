В Ростовской области во время эвакуации потерялся ребенок из Донбасса

В Ростовской области волонтеры нашли мальчика из Донецка, потерявшегося во время эвакуации

Семилетний мальчик, бежавший со своей мамой из Донбасса на Дон, совершенно случайно потерялся на границе. Об этом корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказал руководитель поискового отряда «Миусс-Фронт» Андрей Кудряков.

По словам собеседника, он вместе с другими членами поискового отряда помогал пограничникам встречать беженцев.

- Безусловно, все люди были растеряны, кто-то – подавлен. Ведь пришлось покинуть родной дом. Но каждый из них верил и верит, что совсем скоро вернется на родину, - рассказывает Андрей Кудряков.

Члены поискового отряда помогали каждому, чем могли. Так, одной девочке разыскали собаку. Другой - помогли найти в Крыму родную сестру.

По словам Андрей Кудрякова, в Неклиновском районе, уже после пересечения границы, 12-летний мальчик вышел из автобуса в туалет, потому что в дороге его укачало, но потерялся.

- Представьте, трасса, колона автобусов и машин. Сумерки. Когда ребенок возвращался обратно к маме, он забыл, из какого автобуса выходил. Стоит на обочине дороги и плачет, - говорит Андрей Кудряков.

Школьника завели греться в чужой автобус, а волонтеры, которым сообщили о ситуации, пошли искать его маму.

- Просто стучали во все автобусы и спрашивали, не ищут ли ребенка, - уточнил Андрей Кудряков.

Таким нехитрым способом и отыскали женщину, которая на тот момент была уже не на шутку встревожена. Но мать, когда увидела ребенка, тут же успокоилась.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что еще одна семья, мать и сын, перед тем, как эвакуироваться в Ростовскую область, несколько месяцев жили в подвале.

- Последние месяца три, как и в 2014 году, прятались в погребе, так как стреляли жутко. Сейчас, наконец, можем спать спокойно. Очень благодарны России за теплый прием, - рассказала корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" Ирина.

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