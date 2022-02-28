"Наша сила в единении!»: харьковский студент рассказал о ситуации с комендантским часом и помощи земляков

Мы продолжаем узнавать у очевидцев, что происходит по ту сторону границы. Фото: Александр КОЦ

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении провести спецоперацию на Донбассе. Мы продолжаем узнавать у очевидцев, что происходит по ту сторону границы.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с украинским студентом Владиславом Чернышенко, который рассказал о том, в каких районах Украины ввели комендантский час, и как сейчас жители сел и деревень помогают друг другу.

"ПОСТОЯННО НА СВЯЗИ"

- Сегодня утром в Боровой уже тихо, но еще вчера обстановка была очень накаленная, - признается Владислав. - Из далека доносились звуки трех взрывов, два очень мощных, и один послабее. Чтобы отслеживать ситуацию, я постоянно нахожусь на связи со своими знакомыми и друзьями из разных уголков Украины.

У одних сейчас также тихо, у других слышны выстрелы. А еще последние дни по всей стране стали вводить комендантский час. Он уже действует в Донецкой, Луганской, Житомирской, Львовской, Черниговской и Сумской областях, а еще у нас в Харьковской, а также в Одессе и Киеве.

"УЖЕ ДАЖЕ ЕДИМ В ТЕМНОТЕ"

- Каждый регион устанавливает индивидуальный график комендантского часа. В Харькове, например, с 3 часов дня до 6 утра, а в Харьковской области - с 4 до 6. Но, как правило, во многих городах он начинается с 9 вечера и длится до 6 часов утра.

Ради безопасности местных жителей председатель нашего села даже записал специальное видеообращение, которое опубликовали в группе поселка. В нем он просит не выходить на улицу во время комендантского часа, а свет в домах включать только в случаях крайней необходимости.

Мы уже даже едим в темноте! Да и люди, если честно, сами бояться выходить. Сегодня утром было так тихо, что даже дворовым собакам не на кого было лаять.

"НЕ МОЖЕМ ОСТАВИТЬ"

- Несмотря на очень сложную ситуацию, моя семья по-прежнему не собирается выезжать за пределы Борового. Во-первых, это слишком опасно. Во-вторых, у нас здесь много питомцев и целое домашнее хозяйство: 3 кошки, 2 немецкие овчарки, 14 кур, 4 утки, 7 гусей и коза. Ну вот как все это можно бросить? – с горечью произносит собеседник. - И, конечно же, на данный момент у нас есть все для того, чтобы прожить.

Вода, запасы еды, электричество, которое по счастью еще работает. Да и интернет, пусть с перебоями, но есть. А еще очень выручает земля. Даже, если не сможем посадить огород, будут хотя бы фрукты, ведь во дворе растет много яблонь, черешня, вишня, сливы и абрикосы. Но мы надеемся на то, что все закончится гораздо раньше того, как они начнут давать свои плоды.

"БРАТЬ ЛИШНЕГО НЕ ХОТИМ"

Также Владислав рассказывает, что жители их поселка стараются как могут помогать друг другу продовольствием.

— Вот вчера у соседей начали доиться коровы. И теперь мы можем покупать у них молоко. Но даже, если денег нет будет, местные с радостью смогут отдать продукты в долг или обменять на другие продукты, - говорит Чернышенко. - Сейчас у соседей совсем нет яиц, поэтому, когда наши курсы понесут, мы передадим им десяток другой. Ну а как еще? Ведь единении наша сила.

Например, вчера утром в центре Борового односельчане бесплатно раздавали по два килограмма муки на человека. Моя семья, правда, узнала об этом поздновато, но у нас то сейчас все есть и брать лишнего не хотим. А вот кто-то другой действительно нуждается.

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- Я сам учусь в Славянске, но в данный момент нахожусь с родителями в поселке Боровая Харьковской области, недалеко от города Изюм, - говорит Владислав. - Сейчас у нас затишье, но еще в пять утра мы с родителями проснулись от громких взрывов (подробности)

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Владислав сообщает, что администрация их села уже оповестила местных жителей о том, что на территории подготовлены несколько бомбоубежищ. Одно располагается в здании местной поликлиники, другое - в полицейском участке. (подробности)