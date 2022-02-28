В Ростове сообщили о заминировании 250 зданий

Правоохранители разыскивают злоумышленника, сообщившего о минировании объектов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове утром, 28 февраля, оперативному дежурному службы 112 поступили сообщения о том, что в города заминированы 250 объектов. Об этом корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Точный список объектов не уточняется, но известно, что среди них есть и школы, и детские сады.
Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что, с большей степенью вероятности, сообщения о минировании ложные.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу Главного Управления МВД России по Ростовской области. Там пообещали дать официальный комментарий в самое ближайшее время.
Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что 24 февраля в городе эвакуировали сотрудников восьми районных судов эвакуировали после ложных сообщений о заминировании.
Это подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
- На электронную почту поступили угрозы. Их передали в соответствующие службы, сейчас информация о минировании проверяется, - прокомментировали в инстанции.
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