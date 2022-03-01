В Ростовстате посчитали, сколько стоит порция блинов на Масленицу

За основу для расчетов специалисты взяли классический рецепт блинов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовстате посчитали среднюю стоимость блинов в Ростовской области. Рассказываем, в какую сумму обойдутся ингредиенты для теста и начинки.

Специалисты взяли за основу классический рецепт блинов. Один литр молока оценивается в 63,24 руб; 400 граммов муки — в 17,66 руб; три яйца — в 24,62 руб; шесть столовых ложек подсолнечного масла — в 12,18 руб; три столовые ложки сахара — в 4,09 руб; 5 граммов соли — в 0,07 руб. При таком составе получается 30 — 40 блинов стоимостью 121,86 руб.

Если блины смазывать сливочным маслом, стопка подорожает до 140, 24 руб. Блины с вареньем обойдутся в 150,46 руб, со сметаной — в 173,07 руб, с медом — в 165, 46 руб, со сгущенным молоком — в 137,55 руб. Дороже остальных блины с фаршем — 306,58 руб за 30 — 40 штук и с творогом — 302,42 руб.

Напомним, празднование Масленицы началось 28 февраля и продлится до 6 марта. В Ростовской области в течение недели будут проходить мероприятия, посвященные встрече весны. Ростовский музей краеведения приглашает принять участие в чаепитии с блинами и настоящим самоваром. В Азовском музее-заповеднике расскажут о традициях, устроят веселые конкурсы и угостят блинами. В Таганроге проведут интерактивное театрализованное мероприятие.

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