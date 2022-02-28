На Дону Масленица начиналась со скачек, а на Станиславского до сих пор ходят в гости на блины

На Дону Масленица отличалась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Масленица выпадает на период с 28 февраля по шестое марта. Недавно «КП -Ростов-на-Дону» провели опроси узнали, с чем же ростовчане едят блины. Как оказалось, большинство предпочитают сладкие начинки - варенье, мед, джем и шоколад.

А еще решили узнать у ростовского историка Юрия Круглова, как раньше праздновали Масленицу, и с чем пекли блины на Дону.

ПРИЗ - БОЛЬШАЯ СЕРЕБРЯНАЯ КРУЖКА

На Дону празднование Масленицы отличалось от того, как ее отмечали других областях. В это время жители Ростова не только пекли блины и угощались, но и показывали свою удаль и силу.

Так, по проспекту Буденновскому (тогда еще он был Таганрогским, - прим. авт.), и по улице Большой Садовой начинались настоящие скачки. Жители города и казачьих окраин показывали самых лучших коней. А так как эти скачки устраивали купцы, призы были очень дорогими.

- Большая серебряная кружка давалась за первое место, за второе - несколько аршинов алого сукна и парчи, а за третье - стремена, - говорит историк. - Так со скачек и начиналась Масленица.

Но у праздника были и другие функции. Именно во время Масленицы начиналось общение.

«ЕСЛИ ДОГОНЯТ - ПОЦЕЛУЮТ»

Понедельник был днем встреч. В этот день молодежи разрешалось встречаться и общаться.

- В Масленицу молодой человек мог подойти к красавице и поцеловать ее, - говорит Юрий Круглов.

Во вторник были веселые игры. Начинались игрища. И молодежь отпускали гулять на весь день. Так, в парке Горького катались с горок, продавали блины, звали друг друга в гости.

А среда - лакомка. В этот день хозяйки ходили друг к другу в гости. Город начинал ходить ходуном. На улицах были молодежные гулянья. Молодые люди садили девушек в сани, запряженные тройкой коней. И скакали за ними: если догонят - поцелуют.

КУЛАЧНЫЕ БОИ РАЙОНА НА РАЙОН

- Что есть в печи - все на стол мечи! - характеризует масленичную среду Юрий Круглов.

На Станиславского до сих пор сохранилась традиция ходить в гости на блины: правда, среди людей 60+.

- Меня лично приглашали. И я ходил. Правда, приносил я в гости блины с вареньем, а меня встречали блинами с рыбой. А все потому, что рынок рядом, и можно купить свежей рыбы, - рассказывает Юрий.

На Дону пекли блины тонкими и белыми. И так как это Ростов, то большинство блинов было с разными сортами рыбы и икры. Но были и другие начинки - например, мед, творог и мясо. Во время празднования все шло на "ура!".

А на окраинах города начинались кулачные бои. Один район шел на другой. Раньше во времена старого Ростова были такие районы, как Богатяновка, Полуденка, Шанхай. Вот они и сражались между собой.

ПОСЛЕ МАСЛЕНИЦЫ ИГРАЛИ СВАДЬБЫ

Идем дальше - в четверг вообще был полный разгул. Тут уже и балаганы, и цирк. И все это было в парке Горького. В пятницу зятья приглашали в гости тещ. В субботу же ходили к теще на блины.

Многие девушки угощали блинами молодых людей на игрищах. Это был отличный повод познакомиться: с кем девушки на гуляньях и хороводах знакомились, тех и звали на блины.

- Молодой человек придет, посмотрит, что у девушки в доме чисто, родители нормальные, блинами вкусными кормят, а потом уже и свадьбу играть можно, - продолжает рассказывать историк.

В воскресенье люди продолжали веселиться. Жгли чучело, водили хороводы. После вечерней трапезы просили у всех прощение. А с первым ударом колокола Масленице приходил конец. Наступал Великий пост.

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