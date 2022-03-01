С ФК «Ростов» взыскали 2,3 млн рублей за неоплаченное проживание игроков в гостинице

"Ростов" не возражал против заявленных требований. Фото: ФК "Ростов".

Индивидуальный предприниматель взыскал с ФК «Ростов» 2,3 миллиона рублей. Бизнесмен обратился в суд после того, как клуб не оплатил проживание в его гостинице. Такое решение вынес Арбитражный суд Ростовской области.

В постановлении говорится, что предприниматель заключил с ФК три договора на оказание услуг. Он обязался предоставить гостиничные номера для игроков детско-юношеской команды футбольного клуба. Всем проживающим нужно было обеспечить трехразовое питание. Футболисты останавливались в гостинице более чем на 140 суток.

Расходы истец сначала оценил в 2,4 млн рублей. На заседании его представитель уточнил сумму до 2,3 млн рублей. Ответчик же не возражал против заявленных требований и суммы не возражал.

— Взыскать с акционерного общества Футбольный Клуб «Ростов» в пользу индивидуального предпринимателя 2 391 450 рублей задолженности, а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 34 957 рублей, — говорится в документах Арбитражного суда.

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