Запрет на полеты в Ростовскую область продлили до 8 марта

Приостановили работу ряда воздушных узлов юга и центральной части России Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Ограничение на полеты в Ростовскую область, а также на отправление рейсов из донского аэропорта Платов продлили. Теперь они будут действовать 8 марта до 3:45. Об этом официально сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, приостановили работу не только аэропорта Платов, но и ряда других воздушных узлов юга и центральной части страны. Сейчас нельзя улететь в Анапу, Белгород, Воронеж, Краснодар, Брянск, Геленджик, Курск, Липецк, Симферополь и Элисту. Другие аэродромы работают в обычном режиме.

Попасть в города, где нет воздушного сообщения, можно только по альтернативным маршрутам: сначала рекомендуют добраться туда, где принимают рейсы, а потом оттуда ехать наземным транспортом.

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