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Общество1 марта 2022 15:43

"Бабах и стекла задрожали!": очевидец – о том, что произошло в Таганроге

Местных жителей напугал сильный странный звук, в соцетях народ обсуждает случившееся
Анна ШИЛЯЕВА
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Жителей Таганрога напугал странный звук

Жителей Таганрога напугал странный звук

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 марта, около двух часов дня, жители города Таганрога услышали громкий звук, похожий на хлопок. В соцсетях народ стал делится кадрами дрожащих пейзажей и столбом то ли дыма, то ли пыли окраине города. Десятки Интернет-пользователей пишут одно и тоже: странный звук.

- Мой дом находится не так далеко от военного аэродрома, - рассказала многодетная мать «КП-Ростов-на-Дону». - Было просто бабах и стекла задрожали.

Другой очевидец рассказал журналисту "КП" вот что:

- Был в районе парковки торгового центра «Мармелад». Услышал огромной силы хлопок. Таких ни разу не слышал. Было ощущение, что машину кто-то просто взял и сзади толкнул. Сразу заработали "сигналки" на соседних автомобилях. Было ощущение, что звук хлопка шел со стороны Николаевского шоссе. Я не понял, что произошло.

Также мужчина добавил, что решил в этот день уехать в Ростов пораньше.

- У меня офис находится в Таганроге. А после таких событий просто отпросился у начальства сегодня пораньше, - добавил он.

Позже появилось сообщение о том, что, по предварительным данным, российские ПВО сбили украинскую ракету в Таганроге.

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