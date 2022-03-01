В Ростовской области со 2 марта дополнительно смягчат ограничения по коронавирусу

Донские власти отмечают тенденцию к снижению заболеваемости. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области со 2 марта планируют дополнительно смягчить ограничения по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

- Учитывая тенденцию к стабилизации эпидситуации, считаю возможным со 2 марта снять еще ряд ограничений, - сказал Василий Голубев.

Так, уже завтра власти собираются отменить обязанность по переводу на удаленку 30% работников. При этом специалисты от 60 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями должны будут по-прежнему трудиться из дома. Исключения составят только возрастные сотрудники, которые уже прошли вакцинацию, переболели или имеют антитела.

Возобновят деятельность всех детских игровых площадок, комнат и развлекательных центров.

Билеты в кинотеатры снова начнут продавать в кассах. Ограничения остаются на только на торговлю билетами в театры, музеи и на выставки.

Все эти пункты уже одобрил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. К слову, сегодня, 1 марта, донские власти предприняли первые шаги по ослаблению санитарных мер, в том числе уже возобновили оказание плановой медпомощи, а также в очном режиме начали работать организации дополнительного образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области улучшилась ситуация по коронавирусу, заболеваемость снизилась на 20%

Меньше стали болеть дети и люди от 18 до 40 лет (подробности)