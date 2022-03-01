Больная раком дочь отказалась эвакуироваться в Ростов из ДНР, чтобы не бросать отца одного

В Ростовскую область продолжают приезжать беженцы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Донецкой народной республики узнала о том, что такое война в 14 лет. Тогда впервые ее семья, спасаясь от обстрелов, сбежала в Ростовскую область. Здесь беженцев встретили с теплом, предоставили крышу над головой и все необходимо для жизни.

ВНОВЬ НАЛАДИЛИ БЫТ

Так завязалась дружба между жительницей Новочеркасска Ириной Чумаченко и многодетной мамой с Донбасса Натальей Коломеец. А когда в Донбассе стало спокойней, семья вернулась на родину.

- Они вновь наладили быт. За это время семья стала больше – супруги взяли под опеку еще сирот, - говорит Ирина.

И вот, спустя восемь лет, многодетной матери с детьми вновь пришлось бежать.

- Они позвонили мне и спросили, помогу ли я с расселением и в этот раз. Конечно, я не могла отказать, – признается дончанка.

"ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО СТРАШНО"

Вот только в этот раз семья приехала не полным составом.

- Старшая дочь отказалась оставлять дома отца, - пояснила собеседница. - Объяснила это тем, что ему некому будет готовить. Ведь раньше это делали жена и старшие девочки. А еще, конечно, самая основная причина в том, что девочка просто морально хотела поддержать отца. Ведь если бы эвакуировалась бы и она, то мужчина остался бы совсем один.

При этом у 22-летней девушки – онкология. Несмотря на тяжкий недуг, дочь приняла такое смелое решение.

- На днях она звонила маме. Говорит, что стреляют. Неспокойно. Но о том, что осталась не жалеет, хотя и признается, что страшно, - делится Ирина.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Помогли найти родную сестру

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что волонтеры нашли родную сестру беженки.

Дело было еще в 2014 году, когда Светлана приехала в Ростовскую область вместе с 12-летней дочерью. Ее муж встал на сторону ополчения

- Он до сих пор числится пропавшим без вести, - продолжает Андрей Кудряков. - Но со временем женщина с дочкой вернулись в Донецк в надежде на то, что муж и отец когда-нибудь вернется домой. А вот старшая сестра Светланы уехала в Россию. Так между сестрами и разорвалась связь.

Позже выяснилось, что она потеряла телефон. Номера друг друга наизусть никто из родственниц не помнил.

- Они не общались с 2014 года. А на днях Светлана рассказала нам о своей семейной трагедии, когда мы встречали их на границе. Мы решили найти ее сестру и нам удалось это сделать, - улыбается волонтер.

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