"Прощание славянки": Шестилетний Ромка из Донбасса на флейте сыграл беженцам марш перед эвакуацией в Россию

Тысячи жителей Донбасса вынуждены были покинуть свои дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы вместе с другими эвакуированными жителями Донбасса бежали в Ростовскую область, - позвонила в редакцию "КП-Ростов-на-Дону" жительница Донецка Людмила. - Мне бы хотелось рассказать свою правду. Ведь для многих моих земляков это не путешествие за границу на отдых, мы просто пытаемся спасти своих детей и внуков. Мало кто-знает, как мы реально жили все эти годы, как нам далось расставание, с близкими и как мы живем сейчас.

"ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ: ВСТРЕЧА БУДЕТ!"

- Сегодня с невесткой и внуком в Ростове мы с тревогой следим за новостями о событиях в нашем родном Донецке и военной спецоперации в Украине, - говорит женщина. - Там, на Донбассе остались мой взрослый сын и муж. Они проводили нас, посадив в один из автобусов, увозивших в Ростовскую область беженцев. А сами остались: сказали, будут на родной земле в этот решающий для нее исторический час.

Интернет облетели кадры прощания перед эвакуацией женщин и детей с Донбасса. Как у автобусов отец прощается с дочерью. А муж с женой…. И всем - всем им хочется верить, что впереди обязательно будет встреча.

"МЕЛОДИЯ ПРОДОЛЖАЛА ЗВУЧАТЬ В ДУШЕ"

Вот и мы с внуком, перед посадкой в автобус, загрустили. Тревожно было за наших мужчин, остающихся в родных городах и поселках. Да, они не подавали вида, провожая нас, держались молодцом. Но расставания – это всегда сложно и грустно. Поэтому общее настроение у всех было не очень…

Но тут, мой шестилетний внучок Ромка достал свою флейту и заиграл. Прямо возле автобусов зазвучали первые звуки марша "Прощания Славянки", которое готовил в музыкальной школы для 9 Мая. И, знаете, все заулыбались и приободрились. Кто-то начал нас фотографировать.

Потом мы сели по автобусам и тронулись в путь. Далеко позади остались родные пейзажи. Задремал мой внучок. Флейта в футляре лежала у него на коленях. А ее мелодия, казалось, продолжала звучать у каждого из нас в душе.

"У КАЖДОГО СВОЯ СУДЬБА"

Как оказалось, Ростов для женщины и ее семьи – отнюдь не чужой город. С 2014 года семья приезжала сюда после известных событий на Украине. Но, пожив какое-то время, все же, приняли решение вернуться назад. Туда, где на родных улицах Донецка прошла юность, где каждая скамеечка и каждый уголок был родным. Где трудились много лет и оставался родной дом, родные, друзья.

Сын Людмилы – учитель музыки. Муж – шахтер. Сама она работала технологом на одном из пищевых производств Донецка. Признается: за то, что все эти годы творили на Донбассе, душа болела.

- Страшно было от этих бомбежек и летающих осколков, - говорит она. - Но, у каждого - своя судьба. У нас вот знакомый есть - отчаянный, ничего не боялся. А тут очередной обстрел. Все в подвалы, прячутся. Он же на кухне борщ варит. И заявляет, что он у себя дома и никуда не пойдет.

Тут мой сын как раз позвонил ему, чтобы узнать обстановку. А, для того, чтобы сотовая связь была лучше, сосед оставил на минуту свой борщ и вышел во двор, поговорить. И, представляете - осколок от снаряда залетел прямо в окно его кухни! Пролетает через всю комнату, коридор и врезается в стену ванной, где и застревает. Только осколок, даже не снаряд, а какая разрушительная убийственная сила! Я потом сыну говорю, хорошо, что ты ему в тот момент позвонил и он вышел из кухни. Иначе... А сколько было тех, кого за эти страшные годы такие осколки убили?!

"ВЫБЕГАЛИ НА УЛИЦУ С ИКОНАМИ"

Женщина рассказывает, что еще тогда, в 2014-м году, когда Крым присоединился к России, а на Донбассе начались расправы над мирными жителями, но там все верили и ждали, что Россия защитит: вот-вот и возьмет Донбасс под свое крыло. Но все растянулось на долгие восемь лет…

- Зато, когда объявили на весь мир, что Россия признала ДНР и ЛНР, то ликованию у нас не было предела. Люди на радостях выбегали во дворы с иконами и кричали: «Россия с нами!». Молились. А как воспрянули духом мужчины! Вы бы только видели, что творилось! – говорит моя собеседница.

Еще пару минут и Людмила звонит сыну и спрашивает, как теперь обстановка в Донецке. Ей отвечают, что с окраин слышны звуки бомбежек. По-прежнему, ничего не боится тот самый знакомый фаталист, которого уберег от смертоносного осколка телефонный звонок…

ОТЦЫ И ДЕТИ

- У вас родственники в других городах в Украине есть? Перезваниваетесь? – спрашиваю я.

- Да. Но реакция порой разная. Те, что подальше от нас, туда, вглубь, резко отвечают. Говорят, слышат звуки взрывов, сидят по домам. Говорят, что страшно. И нашу радость от признания Донбасса вовсе не разделяют. Многого не понимают. Мы говорим им тогда, а как же мы восемь лет под бомбежками жили? Вы тогда молчали и о нас не думали. И у вас не по жилым домам и школам бабахают, - возмущается Людмила.

По ее словам, у многих из знакомых взрослые дети уехали в города, что поближе от Донецка и которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Уезжали, потому что нашли там работу.

- Потому, что молодые, - объясняет моя собеседница. - А родители оставались в Донецке и Горловке. Теперь взрослые дети звонят и говорят, что ВСУ приказало им явиться в пункты сбора для мобилизации. Не подчиниться – нельзя. А подчиниться – это что? Идти воевать против тех, кто на Донбассе? То есть против родителей? Уму непостижимо!

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ

Вместе с Людмилой слушаем новость о том, что в Киеве раздают населению оружие. И решили выпускать из тюрем осужденных, желающих воевать.

- Это просто ужас! Мы у себя уже видели последствия таких действий режима, - признается Людмила. - Выпущенные из тюрем уголовники первым делом бросились расправляться с прокурорами, а потом вступили на путь мародерства и нападали на простых людей. Ничего нового: там так же будет. Те, кто раздавал им оружие, не могли этого не понимать. Очень жаль простых людей.

- Но я уверена: все будет хорошо. Будет как надо. По-человечески. Потому, что злу всегда наступает конец, - уверена Людмила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочется просто жить!»: харьковский студент откровенно рассказал о том, что сейчас происходит в Украине

Мы решили узнать у очевидцев, что происходит по ту сторону границы. Журналистам «КП - Ростов-на-Дону» удалось пообщаться с украинским студентом Владиславом Чернышенко, который рассказал, что сейчас происходит на некоторых территориях Украины. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Надрываясь тащат по 10 пачек соли": харьковский студент откровенно рассказал о ситуации с продуктами в Украине

- Банкоматы пустые, рынок не работает, а в аптеках и продуктовых магазинах - большие очереди, - продолжает он. - На полках не хватает необходимых продуктов: тот же хлеб полностью разобрали, и даже дрожжи, теперь в дефиците. Гречка, макароны и различные крупы есть, но в небольшом количестве, и те самых дорогих фирм. Раскупают мыло, порошки, туалетную бумагу (подробности)