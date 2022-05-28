Пока бомбили – не заметила микроинфаркт: как беженка в Ростове узнала о перенесенном заболевании

С беженцами работают медики приграничных больниц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область стала одним из первых регионов, который начал активно принимать беженцев из ДНР и ЛНР. Ежедневно с началом спецоперации границу пересекают тысячи человек и всем им нужна помощь: как материальная, так и медицинская.

Терапевт одной из приграничных больниц рассказала журналисту "КП- Ростов-на- Дону", с какими заболеваниями к ним направляют людей на обследование и лечение.

ПРИВИВКИ - ДЕТЯМ

- Наш поселок находится недалеко от границы с Украиной, - начала рассказ собеседница. - В 2014 году к нам также направляли людей и многие из вынужденных переселенцев даже остались в поселке: купили полуразрушенные деревянные домики и начали постепенно обустраивать свой быт.

Саму новость о медицинском приеме беженцев в районном фельдшерском пункте селяне восприняли с пониманием. Даже в обычные дни людей пропускают вне очереди и это позволяет своевременно оказывать им помощь. После временных палаточных лагерей, многих детей распределяют в школы, поэтому ребят обязательно нужно осмотреть перед отправкой на обучение. Врачей попросили отнестись со всей строгостью к этой процедуре. Ходили страшилки, что отсутствие прививок у детей из ДНР и ЛНР может негативно отразиться на эпидемиологической обстановке. Для этого всех осматривают, проводят все необходимые тесты для выявления туберкулеза и других болезней, заводят новые карты.

Ведь зачастую семьи покидали свои дома в спешке, поэтому сертификатов о прививках у многих нет, тоже самое касается и карточек с историями болезней. В этом случае, приходится спрашивать у родителей и с их слов заводить новый сертификат. Бывает, мать не помнит, какие процедуры делали сыну или дочери, тогда врач направляет пациентов к вакцинологам, чтобы они определили, какие препараты ставить в первую очередь.

«УЖЕ И НЕ ВСПОМНИТ, В КАКОЙ МОМЕНТ МОГЛА УМЕРЕТЬ»

- Беженцы рассказывают, что были вынуждены скрываться в подвалах: без еды, лекарств и нормальных условий для жизни, - продолжает доктор. - Все это, конечно, способствовало ослаблению организма: был большой риск переболеть ковидом и пневмонией. Редко, при проверке легких у людей, обнаруживаем небольшие очаги поражения, люди находясь под обстрелами перенесли болезнь. В этом случае, назначается дополнительный курс антибиотиков и усиленное питание, насколько это возможно.

На самом деле, человеческий организм хранит память обо всех перенесенных болезнях. Поэтому зачастую, после обследования, люди удивляются, когда узнают о том, что они чем-то болели.

У меня была пациентка, ей сделали обследование сердца, и оказалось, что она уже перенесла микроинфаркт. Когда же у нее спросили, помнит ли она, когда это у нее было, женщина ответила, что во время бомбежек было не до этого. Она столько раз хваталась за сердце, что и не вспомнит, в какой момент могла умереть.

«ЛЮДЯМ БЫЛО НЕ ДО БОЛЕЗНЕЙ, ОНИ ПЫТАЛИСЬ ВЫЖИТЬ»

- Или вот был случай, - говорит собеседница. - По результатам крови и УЗИ мы обнаружили, что один мужчина переболел гепатитом А. Но он искренне был удивлен, узнав о своем прошлом диагнозе. Людям было не до болезней, они просто пытались выжить.

Однако ужасная обстановка и постоянный стресс буквально истощают организм. Тело работает на пределе и иногда дает сбой. Любая инфекция в этом случае начинает развиваться небывалыми темпами. Конечно, в экстремальной ситуации ни температура, ни слабость особо не ощущаются, но как только человек попадает в безопасную среду, все болячки выходят наружу.

Пока же чаще всего встречаются простудные заболевания, кишечные инфекции, а еще кожные заболевания. Оно и не удивительно: пережидать обстрелы приходилось в сложных условиях без воды и нормальной одежды. Факт остается фактом: большинство кожных заболеваний легко поддаются лечению, если для этого есть хотя бы минимальный набор медикаментов, но и их у людей не было.

«СТАРАЮТСЯ НЕ БЕСПОКОИТЬ ПО МЕЛОЧАМ»

- Был случай - мы осматривали пенсионера, - делится доктор. - Ему уже оказывали помощь на границе, а к нам он пришел на повторный прием. У него руки были все потресканные и в ранах. Я у него спросила: "Почему он не наносил на руки хотя бы крем?". На что он ответил, что у них даже лишней воды не было, не говоря уже о косметике.

В такие моменты понимаешь все масштабы бедствия. То, что для многих из нас кажется обыденным, для этих людей было совсем недоступно. Конечно, какие-то лекарства можно заменить народной медициной, но это если есть из чего выбирать. Когда же из доступного есть только пара банок консервов и бутылка воды, особо не полечишься.

Я заметила, что беженцы стараются не идти по каждым мелочам к врачам и не всегда говорят про какие-то небольшие проблемы. Но это не всегда правильное решение, иногда после этого приходится направлять людей к хирургам.

Вот, скажем, видела как у пенсионерки на ногах появились стержневые мозоли с глубокими корнями. Она с детьми бежала от обстрелов, а на ней были сапоги, у которых порвалась подошва. Естественно, после такого кожа на подошвах и пальцах стерлась и туда попала инфекция. Но наши хирурги все обработали и поставили пенсионерку на ноги.

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