Тонны леща и ущерб на миллион рублей: супруги превратили свой дом под Ростовом в рыбный цех

В доме семья устроила рыбный цех. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО
В Ростовской области муж и жена устроили в доме подпольный завод по переработке рыбы, из-за чего попали под следствие, сообщает донской главк.
По данным ведомства, муж с женой решили заняться бизнесом, но вот только тратиться на помещение и разрешающие документы в их планы не входило. Прямо дома предприимчивая семья устроила рыбный цех.
При обыски силовики изъяли шесть тонн лещей, судака и плотвы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО
Лещей, плотву, чехонь и судака покупали по очень приятной цене у местных браконьеров. Ну а дальше женщина солила, вялила и коптила рыбу. При этом ни документов, подтверждающих, что продукция отвечает всем требованиям безопасности, ни лицензии на ведение бизнеса у семьи не было. А свой товар супруги сбывали через местные магазины.
Когда о незаконном предпринимательстве узнали силовики, она нагрянули в дом к подозреваемым с обыском. Размах, с которым велось дело, впечатлил видавших виды оперативников. В общей сложности в бочках, морозильной камере и на крючках в коптильной комнате насчитали шесть тонн рыбы различных пород.
Бизнесмены замораживали рыбу, а потом солили и коптили ее. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО
В результате противоправной деятельности супругов государству причинен ущерб на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас супруги находятся под подпиской о невыезде. Если дело дойдет до суда, а их вину признают, то злоумышленникам грозит либо штраф от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей, либо до шести лет лишения свободы.
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