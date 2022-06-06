Погода в Ростове-на-Дону на неделю 6 — 10 июня: публикуем подробный прогноз

В начале недели стоит брать с собой зонт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 6 - 10 июня 2022 обещает дать небольшую передышку от летней жары. В начале недели синоптики прогнозируют дожди с грозами и, соответственно, понижение температуры воздуха. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 6 июня, днем переменная облачность без существенных осадков, ветер северный и северо-восточный — 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14, а при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит +26 — 28 градусов, сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.

Во вторник и среду, 7 и 8 июня, существенных осадков не ожидается, ветер северный и северо-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит +15 — 17 градусов, днем - +27 — 29.

В четверг и пятницу, 9 и 10 июня, прогнозируют погоду без осадков, со слабым восточным и северо-восточным ветром до 4 — 5 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Ночью температура будет держаться на уровне +16 — 17 градусов, а днем - +28 — 30.

В начале недели стоит брать с собой зонт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По Ростовской области в понедельник ожидается кратковременный дождь, в утренние часы местами кратковременный дождь и гроза, а в отдельных районах - сильный дождь и град. Днем без существенных осадков, вечером местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северный и северо-восточный 6 — 11 метров в секунду, местами порывы до 12 — 14 метров в секунду, а при грозе — до 15 — 18. Температура воздуха днем будет различаться от района к району — от +22 до +27, по югу региона — до +32. Также в южной половине региона, а также местами в северо-западный районах сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.

Вторник и среда пройдут без существенных осадков, с переменной облачностью. Ветер северный и северо-восточный 6 — 11 метров в секунду с порывами — 12 — 14, а при грозе — 15 — 18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от +15 до +20, днем - +25 — 30 градусов, а по югу — до +33.

В четверг и пятницу сохранится осадков не ожидается, ветер станет слабее, ночные и дневные температуры останутся на уровне среды.

Также сохранится не только высокий уровень пожароопасности, но и ультрафиолетового излучения, поэтому не стоит пренебрегать солнцезащитными кремами и головными уборами, а также по возможности в период наибольшей солнечной активности находиться в помещении или по крайней мере в тени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гидрометцентр сообщил, каким будет лето 2022 в Ростовской области

Холодов на это время года не ожидается (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове проверили пляжи, разрешенные для купания: рассказываем об итогах

Мониторинговая группа посетила «Левобережный», «Дружбу» и пляж на Зеленом острове (подробнее)