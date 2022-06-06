Пушкин в гипсе, чугуне и шерсти: что еще кроме раритетных изданий поэта ростовчане продают в интернете

Что еще кроме раритетных изданий поэта ростовчане продают в Интернете. Фото: Иван МАКЕЕВ

6 июня у любителей литературы значимый день. Сегодня отмечается 223 года со дня рождения великого поэта и писателя Александра Пушкина. «У Лукоморья дуб зеленый» - первое, что приходит на ум, когда вспоминаешь поэта. А сказки о рыбаке и рыбке, золотом петушке, царе Салтане, мертвой царевне и семи богатырях знают малыши еще с детского сада.

А что для современного человека Пушкин? Это мы и решили выяснить, изучив доски бесплатных объявлений.

ОТ КВАРТИР ДО КНИГ

Самые дорогие лоты по запросу "Пушкин" – вовсе не литературные произведения и ретро-книги. А одноименный ЖК, который совсем скоро появится в одном из районов донской столицы.

На втором месте – если брать ценовую категорию – серебряные монеты с изображением поэта и номиналом три рубля за скромные 570 тысяч.

Предметы с изображением Пушкина популярны среди коллекционеров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И только на третьем месте литература. Так, один ценитель продает сочинения Александра Сергеевича 1900 года всего за восемь тысяч рублей. А за шеститомник 1936 года ростовчанка просит все 35 тысяч.

- Юбилейное собрание сочинений к 100-летию со дня смерти поэта. Книги в отличном состоянии, - говорится в объявлении.

ДОСТАЛСЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Но есть издания и по солиднее.

- Антиквариат. А.С. Пушкин 1859 года, - написано в одном объявлении. Правда, в продаже из шести только два тома.

- Первый - «Лирические стихотворения», третий - «Евгений Онегин», «Борис Годунов» и «Драматические сцены», - читаем дальше. - Книги без переплета, в среднем состоянии.

Любопытство берет верх, поэтому решаемся позвонить и узнать, откуда такое богатство. Как оказалось, ценные книги достались ростовчанину от родителей. Вот мужчина и решил продать за 40 тысяч рублей два тома вместе. Уверяет - это не дорого, даже продешевил.

Ростовчане продают собрания сочинений Пушкина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вообще это шеститомник, но мне от родителей достались лишь две книги, - говорит пожилой мужской голос с хрипотцой на том конце провода. - Я как-то видел в Москве такой же сборник.

Только у того продавца они были все. Он их продавал за 360 тысяч рублей. У моих же есть один недостаток - нет обложки. А все содержимое - на месте, в том числе и письма Пушкина. В современных изданиях уже такого нет.

По словам продавца, ему несколько раз звонили потенциальные покупатели, интересовались товаром. Однако книги до сих пор так никто и не купил.

«НАДЕЖНЫЙ И ПРЕДАННЫЙ ПАРЕНЬ»

О том, что любовь к творчеству Пушкина за годы не ослабевает, может говорить и тот факт, что в сети можно встретить кружки и бронзовые барельефы с его изображением – за 1000 рублей, статуэтки - Пушкин на утесе, в гипсе и чугуне – от 200 рублей. .

И, пожалуй, самый трогательный лот - кот-однофамилец.

А кто-то назвал в честь Пушкина любимого питомца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Пушкин ищет самых добрых мам, - написала хозяйка объявления под фото черного пушистого мурлыки. - Нежный и преданный парень! Лоток на 5 с плюсом. Кушает сухой корм. Привит. Обработан. Кастрировать нельзя, т.к. имеется небольшая проблема с сердечком. Кот будет самым настоящим украшением дома!

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