Ранившего пристава и конвоира у суда подозревают в нападении с гранатой на ростовских инкассаторов

Ранее мужчину обвинили в других нападениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 июня около 11 часов у суда Пролетарского района Ростова подсудимый ранил конвоира и судебного пристава. Мужчину доставили в суд на заседание по уголовному делу: он обвинялся в нескольких преступлениях. Как выяснила «КП-Ростов-на-Дону», что это не первое нападение злоумышленника — ранее его мишенью становились инкассаторы.

БРОСИЛ ГРАНАТУ И НАЧАЛ СТРЕЛЯТЬ

Алексея (имя изменено — прим.ред) должны были судить вместе с его подельником. Уроженца Краснодарского подозревают в нескольких разбойных нападениях — дерзких, но неудачных.

Одно из них произошло в 2018 году на переулке Певчем в Западном жилом массиве. Там располагалось несколько офисов, склады со стройматериалами, магазины. По вечерам сюда приезжали инкассаторы – забирать выручку.

Правоохранители полагают, что на дело Костюков пошел с обрезом, гранатой и парой подельников, которые должны были наблюдать за окружающей обстановкой. Около 21 часа подъехала машина инкассаторов. Водитель остался ждать в машине, а еще двое сотрудников отправились в офисное здание. Спустя время они вышли с инкассаторской сумкой, в которой, как позже выяснилось, находилось 20 миллионов рублей.

В этот момент, по версии следствия, налетчики в масках выскочили из своих укрытий. Алексей бросил гранату, двое других злоумышленников начали стрелять. Однако инкассаторы заскочили в свой автомобиль, захлопнули дверь и уехали. Только один из них оказался ранен в ногу. Налетчики начали палить по машине, но это было бесполезно — автомобиль бронированный. Так что, в итоге преступники остались ни с чем.

НОВАЯ ВЫЛАЗКА И НОВЫЙ ПРОВАЛ

На некоторое время Алексей затаился. Однако спустя время, как считают следователи, организовал еще одно разбойное нападение — на этот раз на пункт приема металла на улице Бодрой. Его добычей стали 150 тысяч рублей.

А спустя год после неудачного нападения, налетчик вернулся в переулок Певчий и снова напал на инкассаторов. По предварительным данным, он облачился в черные одежды, был предельно внимателен и осторожен, и даже замотал лицо шарфом. Инкассаторы, напротив, обратили внимание на странного подозрительного мужчину, слонявшегося возле офисного здания и стали за ним пристально следить.

Как только Алексей начал стрелять, инкассаторы открыли встречный огонь. Сотрудники заперлись в автомобиле и вызвали подмогу. В инкассаторской сумке было 12 миллионов рублей. Раненного налетчика вскоре задержали.

Напомним, Алексей напал на сотрудников, когда выходил из машины. Он ударил заточкой в шею начальника караула, забрал у него пистолет и выстрелил в судебного пристава. Чтобы задержать дебошира, правоохранители открыли по нему стрельбу и ранили его. Троих пострадавших доставили в больницу.

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