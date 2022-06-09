В Ростовской область мать отдала двоих детей в чужие семьи

В отношении горе-матери составили административный протокол. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области нашли двух детей, которых отдала чужим людям родная мать. Женщина утверждает, что сделала это из-за тяжелого материального положения. Шокирующее происшествие случилось в Красносулинском районе.

НЕОДНОКРАТНО ПРИВЛЕКАЛАСЬ

Как сообщили донском управлении МВД, местную жительницу не раз уличали в неисполнении родительских обязанностей. Сотрудники районного отдела ПДН следили за семьей и периодически устраивали проверки. В январе 2022 года они в очередной раз навестили женщину и обнаружили, что дома нет двоих детей — мальчика и девочки.

Женщина рассказала, что отдала детей родственникам на попечение. Решение объяснила тем, что не может воспитывать их из-за финансовых проблем.

Сотрудники ПДН начали искать детей и выяснять все подробности странного дела.

ПЕРЕДАЛА ДЕТЕЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ

Проверка показала, что мать воспользовалась услугами нотариуса. Специалист оформил нотариальную доверенность, с помощью которой она и передала своих сына и дочь другим людям. Как выяснилось, несовершеннолетних увезли в другие регионы. А новые «родители» не приходились им родственниками.

Правоохранители сообщили, что нашли детей и изъяли из семей. Сейчас ребята находятся в социально-реабилитационном центре. В отношении горе-матери составили административный протокол. Из-за многократных нарушений теперь ее собираются лишить родительских прав.

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