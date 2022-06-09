Не могла тянуть четверых: Что известно о многодетной матери из Ростовской области, которая отдала детей в чужую семью

Дети не живут с мамой примерно полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успели жители Дона отойти от новости о том, что у многодетной мамы похитили годовалого ребенка, как через неделю — новая шокирующая весть и снова — из Красносулинского района. Мама призналась полиции, что сама отдала детей в другую семью, потому что бедствовала, и ей не на что было содержать двух мальчуганов. Оказалось, у матери дома есть еще дети и даже внучка. «КП — Ростов-на-Дону» удалось узнать удивительные подробности истории.

НА УЧЕТЕ — ПЯТЫЙ ГОД

Особое внимание к семье 42-летней Марии (имя изменено — прим. ред.) уже пятый год. Начиная с 2018 года многодетную маму пять раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних. Сотрудник полиции перечисляет протоколы: «За 2018-й, 19-й... Каждый год вплоть до 2022-го». Причем первые три были оформлены в Новочеркасске, а последние два — в Красносулинском районе. Судя по всему, семья переехала.

- В декабре 2021 года ее снова поставили на профилактический учет. Когда родители исправляют ситуацию, их могут снять с учета, а если нужно — вновь поставят, - объясняют в полиции. - Так, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по пункту 1 статьи 5.35 КоАП.

Когда инспекторы по делам несовершеннолетних наведались домой к 42-летней Марии (имя изменено) в январе, то не обнаружили дома двух ее сынишек — восьмилетнего первоклашки и четырехлетнего, который еще даже не пошел в садик.

Мама заявила, что мальчишки уехали к родственникам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕТ ДЕНЕГ ВОСПИТЫВАТЬ

На резонный вопрос, где же ее дети, женщина заявила, что мальчики сейчас в Самарской области у родни. Для выезда за пределы Ростовской области она даже доверенность у нотариуса оформила. Правда дети могли и загостеваться. Сотрудникам правоохранительных органов мать пояснила, что отдала детей родным на попечение, потому что испытывает финансовые трудности и не может их обеспечивать.

История тут же обросла мыслимыми и немыслимыми подробностями.

- Да продала, вот и все дела! - в сердцах воскликнула местная жительница. Но другие сильно сомневаются в такой версии. Доказано только то, что несколько лет ее действия привлекали внимание правоохранительных органов.

СЫНУ — ЧЕТЫРЕ, ВНУЧКЕ — ГОД

При этом семья уменьшилась на треть — с шести человек до четырех. Дело в том, что мальчики — не единственные дети Марии, она — многодетная мать. У нее помимо сыновей есть еще 16-летняя дочка и... годовалая внучка. А жители небольшого поселения рассказывают, что у Марии есть еще и сожитель. Жили совсем небогато, но женщина быт поддерживала как могла.

Многодетная мать назвала адрес в Самарской области, куда отправила детей. Проверка нагрянула и туда. Пара оказалась вовсе не родней. По словам собственного источника «КП», люди вполне молодые — 36 и 30 лет. Детей изъяли у ненастоящих родственников и вернули в Ростовскую область.

- На комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрели последний протокол и отправили материалы в суд. По решению суда 31 мая вступило в силу постановление о лишении матери родительских прав, - рассказали в пресс-службе. - Сейчас мальчики находятся в социально-реабилитационном центре.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ваган БЕГЛАРЯН, юрист

- Выписка такой доверенности сама по себе не противоречит закону. Суть в том, чтобы понять, не прикрывает ли эта доверенность другие, истинные намерения - имеет ли место мнимость доверенности, - объясняет эксперт. - Можно дать доверенность третьему лицу сопровождать ребенка при выезде из региона, из страны, и, если родитель дает такую доверенность, это соответствует закону. Если же истинное намерение родителя передать родительские права иному, третьему лицу, то доверенность обладает признаками ничтожности, и она не может считаться законной. Когда родители перекладывают родительские обязанности, нарушая семейный закон и требования к поведению родителей, в этом случае их можно привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Нотариус же не может заведомо знать, с какой целью мать дает доверенность. Он лишь проверяет, что лицо, выдающее доверенность на детей, дееспособно и отдает отчет своим действиям. Оценивает адекватность, суть своих действий и разъяснений нотариуса, понимает ли человек русский язык.

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