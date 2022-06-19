Смотровая площадка может появиться на крыше «Дома с ангелами» в Ростове-на-Дону

Музей города Ростова планируется сделать в здании на Московской, 72 Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону на заседании, которое прошло в художественной галерее «Ростов» по инициативе первого заместителя председателя Общественной палаты города, обсудили планировочное решения внутреннего пространства будущего Музея истории донской столицы. Наиболее интересным предложением собравшиеся посчитали организацию смотровой площадки на чердаке здания. Однако к существующему архитектурному проекту было много вопросов.

ВИД НА ГОРОД ИЗ МУЗЕЯ ГОРОДА

Собравшиеся члены Общественной палаты города, историки, культурологи и архитекторы до начала обсуждения проектных работ по реставрации здания по улице Московской, дом 72, где планируется размещение Музея города, высказали конкретные предложения и пожелания о внутреннем наполнении пространства.

Обсудить внутреннюю планировку Музея собрались общественные деятели. Фото: сайт Общественной палаты Ростова-на-Дону.

Так, особо интересной, по мнению профессионального сообщества, оказалась идея экскурсовода Анны Пивоваровой по обустройству чердачного пространства здания. Специалист по истории города отметила, что размещение смотровой площадки на чердаке «Дома с ангелами» дало бы импульс развитию туристического кластера в городе. В свою очередь директор будущего музея Сергей Гордиенко поддержал эту инициативу. Все прозвучавшие предложения были направлены в рабочую группу по созданию музея города.

НИЧЕГО ОРИГИНАЛЬНО КРОМЕ ФАСАДА НЕ ОСТАЛОСЬ

Площадку на крыше в Ростове можно сделать где угодно. Даже там, где сейчас находится Общественная палата Ростова. Так считает руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. Другое дело, что внутри здания на Московской, 72 будет все полностью переделано. Оригинальной останется лишь фасадная часть.

- На совещании я напомнил, что в Ростове есть пустые площадки, которые уже освободили от домов, - рассказывает Александр Олегович. - И там построить музейные здания было бы намного дешевле. Здание на Московской, 72 было интересно тем, что там ранее был доходный дом и коммуналки. Было бы интересно это в новом музее передать. Но когда мы закрывали здание, в нем было все разломано. Из шести дореволюционных батарей осталась одна. Металлические перила были вынесены.

Александр Кожин высказал мысль, что создать музей на Московской, 72 будет затратно. Фото: сайт Общественной палаты Ростова-на-Дону.

ЦЕЛАЯ СТРАНИЦА ОШИБОК

По словам Александра Кожина, на совещании общественников Татьяна Батырова, доцент Кафедры Архитектуры жилых и общественных зданий Академии архитектуры и искусств, член Союза архитекторов, озвучила порядка 20 ошибок, которые допустили проектировщики при разработке плана внутреннего помещения будущего музея. Эти замечания были переданы архитекторам на переделку.

- Очень это напоминает «бодания» с музеем города образца 2012 года, - отмечает руководитель регионального ВООПиК. - В принципе, теоретически можно все преодолеть, но это будет дорого. В документации сумма очень большая. Но можно было бы обойтись и без этих трудностей.

ИДЕАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ МУЗЕЯ ГОРОДА

Лучше всего музей города Ростова было бы сделать в здании, по адресу Думский проезд, 3, считает Александр Олегович. Оно как раз находится за зданием городской администрации. Это строение не имеет статуса памятника, его легко приспособить к новому назначению.

- Вполне бы подошел для музея и дом на Соколова, 22 (пересечение с Шаумяна — прим. ред.), - считает специалист. - Там как раз есть прекрасный двор. Это вполне могло бы быть музейным пространством с музейным двориком.

Среди других подходящих для музея реальных домов руководитель регионального ВООПиК назвал дома на Московской, 32 и Суворова, 40 рядом с Покровским сквером, а также площадку под снесенными домами на Семашко. 30-32. Еще одна прекрасная площадка под строительство находится по адресу Темерницкая, 64-66. Но никак не Московская, 72, где все оригинальное будет ломаться. А два этажа для музея - это вполне достаточно, отмечает Александр Кожин.

Очередное обсуждение проекта будущего музея города пройдет 24 июня. Но у многих уже выработалось сомнение по поводу профессионализма проектировщиков. Целая страница ошибок — это не шутки.

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