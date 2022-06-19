Глаза и волосы будут блестеть: Что ест звездный кот Федя и почему отказался от сухого корма

Федя любит есть все, а на каком корме он стал активнее, знает хозяйка. Фото: ЖДАНОВА Наталья.

Мир не только поделился на кошатников и собачников. Те, кто принадлежит к одному из этих фанклубов, знают, что внутри каждого есть еще две непримиримые группы — за заводской корм и за «натуралку». Звезда соцсетей из Ростовской области — кот Федя всеми четырьмя лапами за любую вкусную еду. Но по наблюдениям хозяйки шерстка у него лоснится и пропадают неприятные для любых хозяев запахи именно на натуральном корме. Особенностями кошачьего меню Наталья Жданова поделилась с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

ПОЛЬЗА ПО ЦЕНЕ ДЕШЕВОГО КОРМА

Вопрос питания для котомамы Натальи стоит остро. Ее звездный питомец, у которого она и поваром, и парикмахером, и мастером маникюра, и администратором групп в соцсетях работает, а заодно еще и диетологом, любит вкусно и много поесть. Но не все корма одинаково полезны, убедилась котомама.

И пахнут коты не розами, и есть канючат каждые два часа. Так что уже три месяца интернет-любимчик всего континента вместе со своей котонянькой — Красавчиком — перешли на натуральное питание. И вот какие результаты заметила хозяйка.

На сухом заводском корме Федя был ленивее. Фото: ЖДАНОВА Наталья

- Первое — коты наедаются! Мясной фарш я выдаю им два раза в день по 100 граммов на брата. В промежутках перекусывают сырым домашним яйцом, иногда - козьей кисломолочкой, - перечисляет продукты в рационе котов Наталья.

Во-вторых, котам стало хватать жидкости из мяса, они стали пить воду очень редко. А с кормом выхлебывали миску за день, замечала Наталья.

- Изменился запах изо рта у котиков, не так выражен, как раньше - если зевнет тебе в лицо, хоть святых выноси. Туалетные запахи тоже перестали быть резкими, - делится ценным наблюдением хозяйка. - Еще котики стали более плотные, мышечные.

Котофей не наедался заводским кормом. Через два часа просил еще. Фото: ЖДАНОВА Наталья

МУРЧАЛО ЗАМУРЧАЛО

А главное, считает котомама, питомцы стали более активные, игривые, ласковые, мурчащие!

- Стали играть в догонялки, Федя стал сам хвататься за игрушки, а раньше нужно было его дразнить. Не знаю, чем это объясняется, но факт. Возможно, работа кишечника наладилась, и им стало легко на душе, - смеется хозяйка. - Теперь я активно пропагандирую и всем рекомендую «натуралку»! Ведь когда-то, до появления промышленных кормов, коты питались борщами и блинами, что не совсем правильно, конечно, и жили до 20 лет. А с кормами у них то аллергия, то мочекаменная болезнь. Кстати, у наших мальчишек ушли эти проблемы!

Дорогие полностью сбалансированные и полезные корма, а особенно лечебные, Федя в свое время оценил.

- Но их стоимость в несколько раз дороже «натуралки», которая по цене выходит как самый дешевый корм — 25 рублей за порцию, - приводит свою калькуляцию Наталья.

МЯСНОЙ МИКС ОТ ФЕДИ

Хозяйка сразу предупреждает, что рацион ее котиков составлен не идеально, и предлагает читателям делиться своей информацией.

- Кормим только сырыми мясопродуктами. Большая часть - непосредственно мясо, треть - мясокостные продукты, немного субпродуктов и обязательно печень.

В две мясные трети рациона Наталья включает курицу, говядину или свинину.

- А в треть мясокостных продуктов желательно включать куриные головы, лучше всего, если котики съедят сами. Я пока беру шеи, потому что их легче перекручивать, а Феде куриные головы давать не буду — не умеет грызть, - делится планами хозяйка.

Из субпродуктов котомама выбирает желудки, причем только промывает их, не счищая остатки пленок — в них ценные ферменты. А куриные сердечки и свиные считает за основное мясо.

В день на прокорм пятикилограммового кота уходит 200 граммов мясного микса. Фото: ЖДАНОВА Наталья

- Совсем немного добавляем печень, всего 5-10% от рациона - она необходима, но в небольших количествах, - объясняет Наталья. - Овощи в меню не обязательны, но для полных котиков и для улучшения стула можно добавлять совсем немного.

На 4 килограмма фарша Наталья берет одну небольшую морковку. А рыбу только морскую пару раз в неделю. Феде сейчас дают кильку - ест неохотно

- Лучше когда охлажденное мясо, а не замороженное, в идеале — деревенской, но кормим тем, что имеем. В идеале, конечно кормить не фаршем, а кусочками, чтобы коты жевали сами. Но крупный фарш быстрее приготовить, - раскрывает нюансы хозяйка. - На перекус наши мальчишки любят съесть сырое яйцо, ну или с утра, если вдруг забуду разморозить фарш, а кисломолочку любят не очень.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗВЕЗДНОЕ МЕНЮ

Четыре килограмма фарша хозяйка готовит на 10 дней вперед: в день на прокорм двух хвостатых выходит 400 граммов, по 200 — на усатую мордочку, которая ест дважды в день порциями по 100 граммов.

- Фарш заготавливаю по 400 граммов в пакете, замораживаю в плоском виде - так быстрее размораживается. Вечером перекладываю из морозилки в холодильник, и утром практически разморожено, - инструктирует Наталья. - Бывает, размораживаю в микроволновке, если забыла выложить

За раз 5-килограммовый кот съедает 100 граммов, едят два котика дважды в день, получается 400 граммов в день.

Федя и Красавчик стали активнее на натуральном корме, чаще играют. Фото: ЖДАНОВА Наталья

- Порция выходит в 25 рублей, в других регионах может быть и подороже. Это цена дешевого и некачественного корма в пакетике весом 85 граммов, - сравнила Наталья.

А переводила она своих котофеев с заводских кормов хитро: сначала мясной микс давала только на завтрак, когда коты были особо голодными. Федя уплетал за обе щеки, а Красавчик чаще отказывался, только не от говяжьего фарша. А на ужин ели корм, пока он не закончился.

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