Погода в Ростове-на-Дону в выходные 25 — 26 июня: публикуем прогноз

Местами могут пройти ливни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 25 — 26 июня начнет возвращаться к привычной для донской столицы летней жаре, но дожди продолжатся и даже с грозами. Публикуем подробный прогноз от синоптиков Ростгидрометцентра.

В Ростове в субботу, 25 июня, во второй половине дня и вечером ожидается кратковременный дождь и гроза, а в остальное время — без существенных осадков. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду, а при грозе порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16 — 18 градусов, а днем +26 — 28 градусов.

В воскресенье также ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер — северо-восточный и северный — 5 — 10 метров в секунду, ночью с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха будет держаться на уровне +16 — 18 градусов, а днем повысится на пару градусов по сравнению с субботой — до +2 — 28.

По Ростовской области в субботу будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер ожидается восточный со скоростью 5 — 10 метров в секунду, в отдельных районах возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью столбики термометров покажут +14 — 19 градусов, а по северу и западу области — до +9. Днем температура поднимется до +24 — 29, по востоку региона — до +32.

В воскресенье тоже местами может пройти небольшой дождь и гроза, а в отдельных районах — сильный дождь. Ветер будет северо-восточный и северный — 5 — 10 метров в секунду, местами при грозе с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +15 — 20 градусов, по северу — лишь до +11, а днем ожидается +25 — 30, по востоку региона — до +33.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выходных в Ростове ожидаются грозовые дожди

Воздух будет прогреваться до +30 градусов (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Похолодание на 16 градусов и ливни с градом: какой будет погода в конце июня в Ростове

Ростовский гидрометцентр сообщил подробный прогноз погоды на последние дни июня (подробнее)