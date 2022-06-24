На выходных в Ростове ожидаются грозовые дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных ростовчан ожидают грозовые дожди. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В субботу, 25 июня, после полудня и вечером в Ростове-на-Дону пройдет кратковременный дождь. В первой половине дня осадков не ожидается. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут подниматься лишь до отметки в +14 градусов. А днем воздух прогреется до +24...+26 градусов.

В воскресенье, 26 июня, в донской столице ожидается дождь с грозой. Ветер будет дуть с северо-востока, а затем сменит направление на северное. Скорость его будет составлять 5-10 метров в секунду. Ночью порывы достигнут 12-14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха опустится до +17 градусов. А днем столбик термометра покажет до +30 градусов.

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Видимость снизится до 1-2 километров.